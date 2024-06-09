'Ограниченно пригодные' смогут получать направление на ВВК в 'Резерв+': в Минобороны анонсировали нововведения

В будущем украинцы со статусом "ограниченно пригодный" смогут получить направление на военно-врачебную комиссию в мобильном приложении "Резерв+". На сегодняшний день Министерство обороны Украины работает над внедрением такой возможности.

При этом такое направление в приложение будет направляться лишь по желанию человека. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, пока в приложении "Резерв+" нет функции получения направления на медкомиссию, но минобороны уже работает над ее внедрением.

"Мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы за направлением на ВВК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в "Резерв+". Это по желанию человека", – заявила заместитель министра обороны.

Также чиновница уточнила, что после такого обновления в мобильном приложении, военнообязанные украинцы со статусом "ограниченно пригодный" будут иметь возможность выбрать: получить направление на прохождение ВВК во время личного визита в ТЦК, или загрузить его в приложении "Резерв+". Черногоренко подчеркнула, что такое нововведение позволит разгрузить ТЦК и СП.

"Это нужно, чтобы разгрузить ТЦК и не создавать дополнительные очереди на такое формальное действие, получить направление – это формальное действие", – сказала Черногоренко.

Напомним, правительство приняло важные изменения в некоторые постановления. В частности, в те, которые регулируют военный учет и мобилизацию в Украине. Нововведения касаются возможности постановки на военный учет через зарубежные дипломатические учреждения для выехавших более трех месяцев назад украинцев.

Ранее в Министерстве обороны Украины рассказали, что возможность рассылки повесток через мобильное приложение "Резерв+" в настоящее время не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная основа на любом уровне.

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