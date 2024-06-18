В Минобороны объяснили, почему QR-код у Резерв+ пока появился не у всех

В мобильном приложении Резерв+ еще не все пользователи имеют доступ к QR-коду, заменяющему военный билет. Как объяснили в Минцифре, это связано с тем, что эта функция будет внедряться несколькими волнами.

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Об этом заявила заместитель министра обороны по цифровому развитию Екатерина Черногоренко во время телемарафона. Она подчеркнула, что все пользователи, загрузившие приложение, впоследствии получат доступ к соответствующей функции.

"Так, как мы запускаем интеграционно, то есть несколькими волнами, абсолютно все получат доступ к возможности генерации этого документа… Мы видим статистику. Успешно загрузили уже электронный военно-учетный документ 62 тысяч пользователей. Это очень большой спрос. Поскольку это было всего за несколько часов. И дальше приложение будет абсолютно всем доступно в маркетах", – заявила она.

Она также отметила, что с сегодняшнего дня доступ к приложению будут иметь 176 стран, включая Украину.

"Это эффект постепенной доступности приложения в маркетах. Совершенно все пользователи получат этот доступ. Просто это будет осуществляться несколькими волнами. Следите за этими обновлениями... Буквально в течение сегодняшнего дня, несколько дней подряд абсолютно все 176 стран и Украина будут иметь доступ к приложению", – заявила заместитель министра.

Черногоренко также отметила, что электронный военный билет уже официально легализован и имеет такой же статус, как бумажный документ согласно распоряжению Кабинета министров. В настоящее время ведутся работы по техническому обеспечению доступа к приложению для всех пользователей.

"Собственно функционал запущен. Этот документ уже зафиксирован, легализован постановлением Кабмина. Наконец произошло историческое событие. Электронный документ полностью приравнен к бумажному. То есть эту "домашнюю работу" правительство, Министерство обороны выполнили. Мы сможем технически предоставить доступ всем пользователям", – добавила Черногоренко.

Ранее сообщалось, с 18 июня в мобильном приложении Министерства обороны Украины "Резерв+" стал доступен электронный военно-учетный документ. Можно загрузить его на устройство в формате PDF, а также отсканировать QR-код для просмотра всей информации.

Как сообщал OBOZ.UA, возможность рассылки повесток через "Резерв+" пока не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная база на любом уровне, пояснили в Минобороны.

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