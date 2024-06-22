В Минобороны рассказали, смогут ли украинцы оформить отсрочку от мобилизации онлайн

Некоторые военнообязанные граждане Украины смогут оформить отсрочку от мобилизации без похода в территориальные центры комплектования. На сегодняшний день минобороны работает над тем, чтобы украинцы получали такую услугу онлайн.

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Кроме того, оборонное ведомство наладило взаимодействие с государственными реестрами, чтобы автоматически хранить информацию о военнообязанных. Об этом в интервью NV рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

По ее словам, отсрочка должна предоставляться автоматически без похода в ТЦК и без бумажной волокиты лишь в некоторых случаях. Чиновница отметила, что речь идет, например, о людях с инвалидностью или родителях троих детей.

Сейчас ведомстве работает над тем, чтобы военнообязанные получили возможность оформлять отсрочку онлайн. Также министерство обороны в будущем планирует наладить взаимодействие с еще большим количеством государственных реестров и другими базами данных.

"Мы считаем, что в некоторых кейсах отсрочка должна предоставляться автоматически, без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей. Ведь эти данные уже есть у государства в том или ином виде. Например, родственные связи, связь между отцом, матерью и детьми есть в Государственном реестре актов гражданского состояния. И уже сейчас у нас с этим реестром есть взаимодействие. Мы хотим достаточно быстро закрыть самые распространенные кейсы, чтобы Резерв+ стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК, и все сервисы, которые можно автоматизировать, не отнимали время и ресурсы наших граждан", – заявила Черногоренко.

Вместе тем она добавила, что сейчас уже запущен электронный военно-учетный документ, и минобороны вынуждено поддерживать работоспособность сервиса. При этом получение отсрочки онлайн может быть внедрено в течение ближайших месяцев.

Напомним, в Одесской области ликвидировали рекордный канал незаконного выезда украинцев за границу. Украину нелегально пытались покинуть 47 человек – они задержаны.

Как сообщал OBOZ.UA, депутаты Верховной Рады предложили еще два варианта экономического бронирования от мобилизации в Украине. Кроме основного варианта с уплатой повышенного военного сбора в 20 400 грн в месяц, предлагается механизм с привязкой к размеру зарплат.

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