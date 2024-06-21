Около Одессы ликвидировали рекордный канал незаконного выезда украинцев за границу: задержаны 47 человек. Фото

У Одессы ликвидировали рекордный канал незаконного выезда украинцев за границу. Украину нелегально пытались покинуть 47 человек – они задержаны.

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Об этом рассказал журналист, депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагол. "Рекорд! Эксклюзивно - ликвидирован канал незаконной переправки людей через границу вблизи Одессы и задержаны 47 человек", – говорится в сообщении.

Сегодня в 14:00 пограничная служба вместе со Службой безопасности Украины, Государственным бюро расследований и подразделением "ГрР" успешно провели специальную операцию на границе с Молдовой.

В районе между Обжилами (Украина) и Плоттью (Молдова) были обнаружены пять транспортных средств – четыре микроавтобуса и одна сопроводительная машина, в которых находились 47 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу, а также семь организаторов этого канала.

Сейчас ведутся следственные действия и активно ведутся поиски других лиц, которые могли быть причастны к этому незаконному каналу переправки людей.

"Как правило, за каждого мужчину, которого планируют переправить организаторы, берут от 5 до 10 тысяч $. Посчитайте сами", – отметил журналист.

Ранее сообщалось, что одессит для того, чтобы добраться до приграничья, замаскировался под бабушку. В дальнейшем мужчина хотел пересечь границу и попасть в Словакию, однако его разоблачили пограничники.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко из Украины ежедневно пытаются сбежать десятки человек. Но не все из них так называемые уклоняющиеся.

Ранее пограничники рассказали, куда чаще всего пытаются бежать уклоняющиеся из Украины. За поддельными документами они чаще всего направляются в Польшу. Если же говорить о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска – военнообязанные украинцы чаще всего выбирают Румынию и Молдову.