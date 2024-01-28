Куда чаще всего пытаются сбежать уклонисты: пограничники назвали маршруты

Украинские пограничники продолжают регулярно выявлять граждан Украины, которые пытаются незаконно покинуть пределы страны. На сегодняшний день уклонисты выбирают два варианта побега из Украины.

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В одном из таких вариантов военнообязанные используют фейковые документы. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, количество незаконных попыток пересечь государственную границу не увеличивается. В то же время пограничники не могут констатировать, что желающих нелегально покинуть страну становится меньше.

Демченко отметил, что ГПСУ ежедневно противодействует попыткам побега через границу. При чем иногда военнообязанные используют поддельные документы, чтобы попытаться выехать из Украины через пункты пропуска.

Еще одним популярным маршрутом среди уклонистов являются участки границы за пределами пунктов пропуска. Часто такие лица пытаются переплыть границу через реки.

Чаще всего уклонисты пытаются сбежать из Украины на границе с Румынией и Молдовой. При этом через пункты пропуска с фейковыми документами чаще всего пытаются выехать в Польшу.

Напомним, на Буковине пограничники задержали нарушителей границы и их переправщика. Жители Киевской и Черновицкой областей заплатили за путешествие по 2 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда вытащили из реки Тиса 28-летнего жителя Ривненщины, незаконно пытавшегося попасть в Венгрию. Мужчина нуждался в помощи, потому что не мог самостоятельно выбраться из воды.

Как сообщал OBOZ.UA, парень блоггерши-миллионницы Пренткович уехал за границу как волонтер. Однако бойфренд Пренткович оказался на отдыхе на Мальдивах. Как он это объяснил, читайте здесь.

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