К 'схеме' были вовлечены подростки: пограничники разоблачили группу мужчин, пытавшихся незаконно покинуть Украину. Фото

На Закарпатье пограничники разоблачили группу мужчин, пытавшихся незаконно покинуть Украину. К нелегальному "бизнесу" по переправке людей за границу также были привлечены подростки.

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Об этом сообщили в Госпогранслужбе. Мужчины, воспользовавшись услугами переправщиков и заплатив по 8-11 тысяч долларов, надеялись попасть в Венгрию.

На берегу Тисы мужчин встретили трое подростков с резиновой лодкой. Несовершеннолетние рассказали пограничникам, что их задачей было передать "клиентам" лодку и показать место пересечения границы.

Задержанных привлекли к административной ответственности, а дела передали в суд. Правоохранители изучают детали схемы и устанавливают круг лиц, причастных к правонарушению.

Ранее сообщалось, что одессит для того, чтобы добраться до приграничья, замаскировался под бабушку. В дальнейшем мужчина хотел пересечь границу и попасть в Словакию, однако его разоблачили пограничники.

Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко из Украины ежедневно пытаются сбежать десятки человек. Но не все из них так называемые уклонисты.

Ранее пограничники рассказали, куда чаще всего пытаются бежать уклонисты из Украины. За поддельными документами они чаще всего направляются в Польшу. Если же говорить о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска – военнообязанные украинцы чаще всего выбирают Румынию и Молдову.