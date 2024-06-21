Десятки ежедневно: Клименко рассказал о количестве попыток бежать из Украины

Из Украины каждый день пытаются сбежать десятки человек. Но не все из них так называемые уклонисты, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Министр сказал, что МВД располагает информацией об общем количестве задержанных на границе мужчин призывного возраста в период с начала полномасштабного вторжения. Однако это закрытые данные, и вообще такая информация не разглашается.

"Мы говорим, конечно, о десятках людей каждый день. Бывает 10, бывает 20, бывает 30. Я статистику беглецов не скажу, потому что эти цифры на сегодняшний день закрыты и не отражают реальное положение дел. Тех людей, которых мы задерживаем за 15 , 20 или даже в 10 километрах от границы, мы также в эти цифры считаем", – рассказал Клименко.

Он подчеркнул: не все задержанные пограничниками и полицейскими в зоне границы убегают от мобилизации.

"Мы говорим не только об уклонистах. Если мы говорим о границе, то это контрабандисты. Если это граница, то мы говорим о преступниках, пытающихся избежать наказания и перейти границу, оказаться в другой стране и там получить убежище. Мы говорим о широком спектре граждан. Дело в том, что и до этого были такие случаи, что люди переходили нелегально границу", – отметил министр.

Клименко также рассказал, где именно происходят задержания.

"Мы задерживаем людей не только непосредственно на границе, но и на блокпостах, на пунктах, расположенных в 5-10 километрах от границы. И мы говорим не только о людях, которых хотят переплыть, например, Тису, или пройти лес, или пройти через горы. Мы говорим и о тех людях, которые на пунктах пропуска пытаются пройти по поддельным документам. И это достаточно большой процент, приблизительно 15% таких граждан от общего количества беглецов" – сказал министр.

Как сообщал OBOZ.UA, один одессит для того, чтобы добраться до приграничья, замаскировался под бабушку. Одессит детально продумал свой "образ" – он надел цветастый платок, очки, юбку и дополнил все клетчатой сумкой. Однако пограничники обнаружили "псевдобаву" еще до того, как он достиг места назначения.

Ранее пограничники рассказали, куда чаще всего пытаются бежать уклоняющиеся из Украины. За поддельными документами они чаще всего направляются в Польшу. Если же говорить о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска – военнообязанные украинцы чаще всего выбирают Румынию и Молдову.