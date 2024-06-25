В Раде предлагают увеличить срок обновления данных для военнообязанных до 150 дней: что происходит

Система ТЦК оказалась не готова принять то количество военнообязанных украинцев, которые пошли обновлять данные. Поэтому в Верховной Раде предложили увеличить срок обновления с 60 до 150 дней и внесли соответствующий законопроект №11305. Во вторник, 26 июня, соавтор проекта закона Владимир Арьев из фракции "Европейская солидарность" сообщил, что якобы Министерство обороны поддержало увеличение срока обновления данных военнообязанных.

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Об этом Арьев написал в Facebook. Нардеп также обнародовал соответствующий документ.

"Минобороны поддерживает мой с коллегами законопроект о продлении на 90 дней срока обновления данных военнообязанными", – написал он.

Как видно из опубликованного Арьевым документа, он пока не содержит ни подписи министра Рустема Умерова, ни печати ведомства.

Следует также отметить, что на ресурсах Министерства обороны нет никакой информации по этому законопроекту и его поддержке.

Кроме того, СМИ обнародовали другой документ, из которого следует, что Минобороны не поддерживает законопроект о продлении срока для обновления военно-учетных данных. Однако и этот документ также без подписи и печати.

Официальных комментариев Министерство обороны не предоставило.

Если все же Верховная Рада проголосует за этот законопроект, то данные можно будет обновить до 14 октября.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее в Верховной Раде выступили против продления срока для обновления военно-учетных данных после 16 июля. В частности, об этом заявил председатель комитета парламента по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич.

В Министерстве обороны Украины ранее также заявляли, что не видят оснований для продления срока для обновления данных в ТЦК. Это будет возможно только при каком-нибудь форс-мажоре.

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