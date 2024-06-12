Продлят ли срок обновления данных для военнообязанных: в Раде объяснили позицию

В Верховной Раде выступают против продления срока для обновления военно-учетных данных после 16 июля. Гражданам, которые не предоставят информацию о себе ТЦК, предположительно во время проверки будут назначать штрафы и вручать повестки.

В частности, глава комитета парламента по нацбезопасности, обороне и разведке Александр Завитневич высказался против того, чтобы срок для обновления данных был продлен после 16 июля. Соответствующую позицию он озвучил в интервью "BBC Украина".

"Я лично это (продление сроков для обновления данных. – Ред.) не поддерживаю, объясню почему. Мы рассматривали этот вопрос", – сказал Завитневич.

Он добавил, что в первые недели после запуска приложение "Резерв+", через которое обновить данные можно онлайн, "немножко буксовал", но сейчас он "полноценно работает".

Парламентарий считает, что сроки продлевать не нужно, поскольку украинцы так или иначе будут обновлять данные в последний день.

"И когда мы даже в законе прописывали сроки – месяц, два или три – то все мы признали, что украинцы, так исторически случилось, в большинстве пойдут обновлять данные в последний или предпоследний день. Поэтому сделаем месяц или два или три – какая разница? Я думаю, сейчас оно работает – пожалуйста, идите обновляйте данные. Потому что иначе это может продолжаться до бесконечности", – высказался Завитневич.

Что будет, если не обновить военно-учетные данные до 16 июля

Согласно новому законодательству, в Украине административная ответственность будет угрожать всем военнообязанным, которые в течение 60 суток, начиная с 18 мая (до 16 июля включительно), не обновят перональные данные. Сделать это можно в ТЦК и СП, ЦНАП или онлайн в приложении "Резерв+".

Тем, кто не обновит свои данные в этот период, грозят штрафы. Речь идет о сумме от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, рассказала ранее эксперт по мобилизационным вопросам и военному учету Наталья Печерица.

По ее словам, тем, кто игнорирует требование обновления данных, повестки будут отправлять по любому адресу, который есть в базе ТЦК. Такая повестка будет считаться врученной должным образом.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в свою очередь отметил: пока рано говорить об автоматическом назначении штрафов всем, кто не обновил данные.

"Но если военнослужащие ТЦК и СП во время проверки военно-учетных документов выяснят, что гражданин не выполнил требование закона и не уточнил свои персональные данные, вероятнее всего, ему будет вручена повестка", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже почти месяц действует новый закон о мобилизации. Мужчины 18-60 лет до 16 июля включительно должны обновить свои данные, включая контактный телефон, место жительства и электронную почту.

Минобороны запустило приложение "Резерв+", в котором можно онлайн обновить военно-учетные данные. Ожидается, что с 18 июня в нем появится QR-код, который станет равноценным электронным военно-учетным документом.

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