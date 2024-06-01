Как могут наказать украинских мужчин, которые не обновят данные: разъяснение эксперта по мобилизации

В Украине существенно усилили наказание за нарушение правил воинского учета. Теперь административная ответственность будет грозит всем военнообязанным гражданам, которые в установленный законом срок не обновят в ТЦК и СП, ЦПАУ или приложении "Резерв+" свои персональные данные.

Таким украинцам грозят штрафы в десятки тысяч гривен. Об этом в интервью "Суспільному" рассказала эксперт по мобилизационным вопросам и воинскому учету Наталья Печерица.

По ее словам, на законодательном уровне была ужесточена административная ответственность за нарушение правил военного учета. Теперь нарушителям, которые не успеют в течение 60 суток (начиная с 18 мая) обновить свои данные, будут грозит административная ответственность в виде штрафа. Речь идет о сумме от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен.

При этом эксперт уточнила, что тем, кто игнорирует эту обязанность, повестки будут присылать по любому адресу, который есть в базе территориальных центров комплектования. Более того, такая повестка будет считаться врученной подобающим образом.

Кроме того, она подчеркнула, что в новом законодательстве не указаны причины, которые являются законным основанием для неприбытия в ТЦК по повестке.

"Таких причин не прописали. На мой взгляд, для того и определили альтернативные способы обновления данных. Например, чтобы загрузить приложение "Резерв+" и обновить через него данные, тратишь не больше 15 минут. Есть сейчас такие мнения, что, возможно, этот 60-дневный срок будет продлен. Но законом этого не предусмотрели", – заявила эксперт.

Напомним, в Черновицкой области военнообязанный мужчина совершил нападение на работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки. При этом пострадал военнослужащий местного ТЦК.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области неизвестные 30 мая бросили взрывное устройство во двор дома сотрудника одного из районных ТЦК. Владелец дома защищал Украину на передовой с начала полномасштабного вторжения, его сын воюет и сейчас, а зять погиб в бою.