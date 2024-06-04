В Минобороны заявили, что оснований для продления срока обновления данных в ТЦК нет: что ждет нарушителей

Министерство обороны заявило, что нет оснований для продления срока обновления данных военнообязанных. Хотя возможность форсмажорных ситуаций не исключается.

При этом нарушителей ждет наказание. Об этом рассказал спикер ведомства Дмитрий Лазуткин.

По его словам, в приложении "Резерв+" технические проблемы, которые были в начале, сейчас решены, и сбоев нет. Поэтому оснований для продления срока обновления данных нет.

"В приложении "Резерв+" уже нет каких-то сбоев. Если в первые дни было зависание, как только запустилось это приложение, из-за технических проблем, то сейчас таких проблем нет. Соответственно, есть оснований для того, чтобы продолжать - нет", – сказал Лазуткин. .

Стоит отметить, что нарушителей ждет наказание. После вступления в силу нового закона о мобилизации введено три режима нарушений: первое, повторное и во время военного положения; а штраф за неявку в ТЦК значительно увеличился.

Штрафы за нарушение военного учета:

В мирное время: от 3400 до 5100 гривен.

В военное время (или повторное нарушение): от 17000 до 25500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

Для граждан: от 5100 до 8500 гривен.

Для должностных и юридических лиц: от 17000 до 34000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время:

Для граждан: от 17000 до 25500 гривен.

Для должностных и юридических лиц: от 34000 до 59000 гривен.

Таким образом, военнообязанный рискует получить штраф в размере 17 000 гривен за неявку в ТЦК по повестке, уклонение от взятия на учет или несвоевременное обновление данных. Если нарушение касается предприятия, которое не предоставляет ТЦК сведения о сотрудниках, юридическое лицо должно уплатить штраф в размере 34 000 гривен.

Уголовная ответственность за уклонение от мобилизации наступает в случаях, когда военнообязанный, не имея права на отсрочку, прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к службе, получил "боевую повестку" и без уважительной причины не явился.

В таком случае ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 5 лет в соответствии со ст. 336 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, вероятно, сроки для обновления данных в ТЦК предложат увеличить с 60 до 150 дней. Соответствующий законопроект готовят нардепы.

Также OBOZ.UA публиковал объяснения от адвоката относительно того, что не так с приложением "Резерв+". Он отметил, что это приложение не работает должным образом и у него нет необходимой документации, которая определяла бы его официальность.

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