Срок обновления данных для военнообязанных предлагают продлить до 150 дней: что известно

Сроки для обновления данных в ТЦК, которое должны осуществить все военнообязанные граждане Украины, предложат увеличить с 60 до 150 дней. Соответствующий законопроект вскоре может быть зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Инициаторы законопроекта объясняют потребность в увеличении сроков для обновления данных тем, что в течение 60 дней все военнообязанные не смогут сделать это физически, ведь система ТЦК и СП оказалась не готова принять такое количество граждан. Об этом заявил народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев в эфире телеканала "Эспрессо".

Нардеп подчеркнул, что вскоре в ВРУ будет зарегистрирован законопроект, которым предлагается увеличить сроки обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней. Ведь после вступления нового закона о мобилизации в силу, по его словам, стало очевидным, что сделать это в отведенные сроки невозможно.

"Сейчас система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные. Поскольку после обновления данных в приложении "Резерв+" и информации о розыске все равно нужно идти в ТЦК", – отметил Арьев.

Он подверг критике приложение "Резерв+", с помощью которого гражданам Украины предлагается обновить данные онлайн.

"Это (потребность посещать ТЦК после обновления данных в режим онлайн. – Ред.) свидетельствует о том, что приложение разрабатывалось очень быстро и в сжатые сроки. Мало того, впоследствии оказалось, что коды, которые были использованы для создания приложения, были скопированы из школьной программы. Именно поэтому на следующем заседании Комитета по вопросам цифровой трансформации мы вызвали заместителя министра обороны, а также поставили ряд вопросов правительству. В частности, откуда были выделены средства на создание приложения и проводился ли конкурс на разработчика программного обеспечения", – сообщил Арьев.

Нардеп отметил, что в текущих реалиях все военнообязанные за отведенные 60 дней не успеют обновить свои данные.

"Граждане просто не смогут физически обновить данные за 60 дней. И они могут получить большие штрафы. Именно поэтому мы с коллегами сегодня регистрируем законопроект об увеличении срока для обновления данных военнообязанных с 60 до 150 дней. Мы будем требовать от правительства и Минобороны сделать приложение таким образом, чтобы разгрузить ТЦК и вопросы, которые можно решить только после посещения территориального центра комплектования, можно было бы решить онлайн", – добавил Арьев.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, что данные через Резерв+ обновили уже в 124 странах. В целом вне пределов Украины приложением воспользовались более 14 тысяч военнообязанных граждан нашего государства. Активнее всего это делали в Польше, Германии, Канаде, Чехии, США, Великобритании, Испании, Литве, Нидерландах и Словакии.

Также OBOZ.UA публиковал объяснения от адвоката, что не так с приложением "Резерв+". Он подчеркнул, что это приложение не работает должным образом и к тому же нет необходимой документации, которая бы определяла его официальность.