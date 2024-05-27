Данные через Резерв+ обновили уже в 124 странах: в Минобороны назвали лидеров

С 18 мая более 14 тысяч военнообязанных в 124 странах воспользовались приложением Резерв+ для обновления своих учетных данных. Активнее всего это делали в Польше, Германии, Канаде, Чехии, США, Великобритании, Испании, Литве, Нидерландах и Словакии.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Она отметила, что украинцы за границей активно пользуются приложением.

"Наши граждане за границей также пользуются приложением для уточнения данных. Это маленький, но важный поступок для страны. Мы ценим это и продолжаем развивать удобные сервисы для всех независимо от того, где они находятся", – сказала Черногоренко.

На сегодняшний день через приложение Резерв+ свои данные обновили более 1,1 миллиона военнообязанных. Кроме того, почти 55 тысяч сделали это через ЦНАП, а около 38 тысяч – через ТЦК.

Резерв+ – украинское мобильное приложение, позволяющее военнообязанным обновлять свои учетные данные и получать информацию о себе в реестре "Оберег". В нем можно просмотреть и обновить сохраненные данные. Авторизация осуществляется через BankID, а для регистрации нужно указать номер телефона, электронный адрес и адрес проживания. Приложение выполняет функции электронного кабинета для военнообязанных, однако регистрация в нем добровольна.

Как писал OBOZ.UA, 18 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+". В нем военнообязанные в возрасте 18-60 лет могут онлайн обновить свои данные, после чего получат в приложении информацию из реестра "Оберег" о себе.

В Минобороны призвали невоеннообязанных украинцев не загружать указанное мобильное приложение. Это приводит к чрезмерной нагрузке на систему и как следствие – сбоям.

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