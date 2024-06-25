Более миллиона – пригодны к службе: в Минобороны рассказали, сколько украинцев обновили данные через "Резерв+"

Более двух миллионов военнообязанных украинцев обновили свои данные через приложение "Резерв+" Минобороны. Из них 1,1 миллиона граждан пригодны к военной службе.

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Соответственно, такое количество людей может быть мобилизовано в ВСУ. Об этом сообщил в эфире "Армия TV" представитель МОУ старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

"Это важная информация, потому что много забронированных, много тех, кто имеет право на отсрочку. То есть миллион и сто тысяч могут быть мобилизованными и, соответственно, стать в ряды Сил обороны", – отметил он.

По его словам, всего через "Резерв+" свои военно-учетные данные обновили уже около 2,3 миллиона граждан.

Представитель министерства отметил: понятно, что не в ближайшие дни они смогут помочь тем защитникам, которые защищают страну и нуждаются в отдыхе.

"Однако в перспективе это очень важно, потому что речь идет об улучшении воинского учета. Страна должна знать, на кого рассчитывать во время защиты", – добавил представитель МОУ.

Правда, не известно, сколько из этих 1,1 миллиона пригодных к службе лиц, возможно, имеют право на отсрочку или забронированы работодателями.

Накануне в Минобороны рассказали, что предоставление новой информации от военнообязанных продолжается как офлайн, так и онлайн. Помимо "Резерва+" (приложение нужно скачать из App Store или Google Play и авторизироваться через Bank ID), обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦНАП.

Как сообщал OBOZ.UA, для военнообязанных граждан в приложении "Резерв+" хотят создать специальное обучение. В нем будут видеоуроки, тесты, а затем и сертификаты об их прохождении.

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