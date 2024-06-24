Процесс продолжается онлайн и офлайн: в Минобороны обнародовали статистику обновлений данных в июне. Инфографика

В воскресенье, 23 июня, в Минобороны обнародовали статистику обновлений данных в этом месяце. Там отметили, что подача новой информации от военнообязанных продолжается как офлайн, так и онлайн.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства. За неделю (с 17 по 23 июня) учетные данные через приложение Резерв+, ТЦК или ЦНАП обновили более 230 329 граждан.

В общей сложности, по состоянию на 23 июня 2024 года, количество поданных данных составило почти 2.3 миллиона.

В Минобороны напомнили, что обновить данные можно, обратившись в ближайший ТЦК или ЦНАП. Или загрузив приложение Резерв+ в App Store или Google Play и авторизовавшись через Bank ID.

"С 19 июня в приложении также доступен QR-код, который после обновления данных сгенерирует всю информацию о военнообязанном и имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ", – напомнили в ведомстве.

В дальнейшем в "Резерв+" планируют добавить и ряд других функций, таких как оформление отсрочки и брони, электронное направление на ВЛК и даже онлайн-рекрутинг и обучение для военнообязанных.

Как сообщал OBOZ.UA, хотя приложение запустили 18 мая, только 18 июня там стал доступный электронный военно-учетный документ. Можно загрузить его на устройство в формате PDF, а также отсканировать QR-код для просмотра всей информации.

Однако новшество отображается еще не у всех пользователей. В МО объяснили, что функция будет внедряться несколькими волнами.

Напомним также, что возможность рассылки повесток через "Резерв+" пока не рассматривается. Для этого отсутствует законодательная база на любом уровне, пояснили в Минобороны.

О том, что означают статус военнообязанных в "Резерв+", читайте в материале по ссылке.

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