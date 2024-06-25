Кто из мужчин имеет право на отсрочку с 1 июля: названы все категории

После вступления 18 мая в силу закона о мобилизации в Украине действуют немного иные правила получения военнообязанными отсрочки от службы. К примеру, право на нее потеряли некоторые студенты, а также должники по алиментам.

Основания для отсрочки от военной службы должны быть подтверждены соответствующими документами. OBOZ.UA рассказывает, кто может получить отсрочку в июле.

Категории граждан, лишившихся права на отсрочку

Недавно в Украине снизили призывной возраст, из-за чего право на отсрочку потеряли мужчины 25 и 26 лет.

Больше не гарантирует такое право второе или третье высшее, а также заочная форма обучения, поэтому таких студентов могут мобилизовать.

Кроме этого, отсрочку не дадут многодетным родителям, имеющим задолженность по выплате алиментов (ТЦК получили доступ к реестру должников). Так же и мужчинам, осуществляющим уход за родителями жены с I или II группой инвалидности.

"Изменены и правила отсрочки для родственников погибших во время обороны Украины. В частности, убрали пункт, что отсрочку получит неполнородный брат погибшего. В то же время право на отсрочку сохраняется, если это родной брат", – объяснила адвокат Екатерина Анищенко.

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Кто имеет право на отсрочку в июле 2024

Перечень военнообязанных, которые с 18 мая 2024 года не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, указан в ст. 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно ему, право на отсрочку имеют следующие категории граждан:

– лица с инвалидностью всех групп, если у них есть подтверждение от ВВК (с обязательством повторно пройти медкомиссию через 6-12 месяцев);

– лица, находившиеся в плену (но они могут служить в Силах обороны добровольно);

– родители трех и более детей младше 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;

– родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

– родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

– родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

– матери-одиночки и родители-одиночки;

– ученые и учителя, преподаватели, работающие не менее на 0,75 ставки;

– опекуны людей, признанных недееспособными (должно быть решение суда);

– лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеют трудоспособной супруги (супруга);

– внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);

– военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Кроме этого, отсрочку предоставляют представителям некоторых силовых ведомств и государственных служб: судьям, нардепам, главе и членам Счетной палаты, дипломатам, уполномоченному ВРУ по правам человека, работникам органов военного управления, воинских частей Минобороны, ВСУ, ГССТ, СБУ, СВРУ, НГУ, ГПСУ , аппарата МВД и экспертам учреждений экспертной службы МВД.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине действует система экономического бронирования рабочих, призванная вывести из тени сектор нелегального "бронирования". Так украинцы смогут на законных основаниях получить отсрочку, и им не придется давать взятки.

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