Политика США по применению американского оружия по территории РФ не изменилась – Пентагон

США по-прежнему против того, чтобы Украина использовала их оружие для ударов в глубину территории страны-агрессора России. Позиция на этот счет у Вашингтона пока не изменилась.

Видео дня

Об этом заявил спикер Пентагона, американский генерал-майор Патрик Райдер. На брифинге 2 июля его попросили прокомментировать, обсуждался ли вопрос дальнобойных ударов по РФ во время встречи министров обороны Украины и США.

"Наша политика по использованию [Силами обороні Украины] дальнобойного оружия по России не изменилась", – ответил сотрудник американского минобороны.

В ответ на уточнение, касается ли это Крымского полуострова, генерал подчеркнул: "Крым – это Украина".

Напомним: во вторник, 2 июля, министр обороны Украины Рустем Умеров в Вашингтоне встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином. После этого стало известно, что Штаты в скором времени объявят новый крупный пакет военной помощи нашей стране на более чем 2,3 млрд долларов.

Как писал OBOZ.UA, руководитель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер считает, что Украина должна получить право на более широкое применение американского оружия для атак по РФ. Это дало бы нашим военным возможность бить по актуальным военным целям оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!