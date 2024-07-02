В Конгрессе США заявили о поддержке более широкого применения американского оружия для ударов по РФ

Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер считает, что Украина должна получить право на более широкое применение американского оружия для ударов по территории РФ. Это дало бы нашим военным возможность бить по актуальным военным целям оккупантов.

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Свою позицию Тернер озвучил во время брифинга в рамках визита двухпартийной делегации Палаты представителей Конгресса США в Киев, сообщает "Укринформ".

"Моя позиция шире, чем у администрации. Я считаю, что Украина должна иметь возможность использовать предоставляемое оружие по актуальным военным целям", – заявил конгрессмен.

Политик отметил, что его позиция совпадает с позицией генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. "Украина не должна воевать с одной рукой за спиной. Она должна иметь возможность отвечать на атаки со стороны России", – сказал он.

Актуальной проблемой является увеличение производства российского оружия, добавил Тернер. Для ее решения также должна быть возможность использовать военную силу против страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Соединенные Штаты разрешили Вооруженным силам Украины применять американское оружие на расстояние до 100 километров вглубь российской территории. Это означает, что основные аэродромы, с которых совершаются авиаудары по Украине управляемыми бомбами, не могут быть поражены.

– В частности, речь идет о новоотремонтированной базе "Балтимор" в Воронежской области, где под открытым небом стоят десятки Су-34. Украина могла бы вывести из строя весь оперативный флот самолетов, если бы получила разрешение на нанесение удара.

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