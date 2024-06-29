Из-за запрета США ВСУ не могут уничтожить российские самолеты на аэродромах в 200 км от границы, – Forbes

Российские самолеты, ежедневно наносящие удары по Украине, базируются на аэродромах менее чем в 200 км от границы. Однако украинские защитники не могут их уничтожить из-за запрета США.

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Об этом пишет издание Forbes. Одной из таких баз является воронежская авиабаза Балтимор, расположенная в пределах досягаемости ракет ATACMS.

Из этой базы каждый день вылетают истребители-бомбардировщики Су-34, атакующие украинские позиции и прифронтовые населенные пункты мощными планирующими авиабомбами. Десятки Су-34 регулярно стоят под открытым небом на новоотремонтированной базе.

Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight отмечает, что в стране могла бы вывести из строя весь оперативный флот самолетов, если бы имела разрешение на нанесение удара.

Однако администрация Джо Байдена запрещает Украине использовать американские ракеты для атак на эту базу, предлагая сбивать самолеты в воздухе. Однако россияне используют запускающиеся издалека планирующие бомбы, чтобы не попасть в зону действия украинского ПВО. К тому же Украине не хватает дальнобойных систем ПВО, чтобы размещать их близко к границе.

Попытка сбить эти самолеты с помощью батареи Patriot в зоне, насыщенной беспилотниками, очень рискованна.

Forbes отмечает, что одна такая попытка закончилась трагически: российский беспилотник обнаружил комплекс Patriot, и Россия нанесла ракетный удар, уничтожив две пусковые установки.

Украинцы также не станут рисковать F-16, когда те поступят из-за опасности, которую создает российская ПВО. Защита авиабазы системами ПВО достаточно надежна, чтобы Украина не могла нанести успешный удар беспилотниками.

Украинцы ожидают разрешения от США для использования ракет в надежде получить его в ближайшее время, резюмирует Forbes.

Следует отметить, что в Конгрессе США призвали администрацию президента Джо Байдена снять с Украины все ограничения по применению американского оружия. В частности, американские законодатели считают, что Вашингтон должен позволить украинским военным использовать ATACMS для ударов по военным объектам в глубине России.

Напомним, 13 июня Байден ответил на вопрос, позволят ли США бить ракетами ATACMS по РФ. Он напомнил, что Штаты уже разрешили удары по военным целям на территории России вдоль границы с Украиной. Однако это не касается дальнобойного американского оружия, такого как ракета ATACMS: в этом вопросе позиция Вашингтона остается неизменной.