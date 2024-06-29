В Конгрессе призвали разрешить Украине бить ATACMS вглубь территории России

В Конгрессе США призвали администрацию президента Джо Байдена снять с Украины все ограничения по применению американского оружия. В частности, американские законодатели считают, что Вашингтон должен позволить украинским военным использовать ATACMS для ударов по военным объектам в глубине России.

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Это требование, поддерживаемое представителями обеих партий, озвучил во время слушаний в Конгрессе конгрессмен-республиканец Томас Кин. Об этом сообщает "Голос Америки".

Во время своего выступления Кин подверг критике администрацию действующего президента за "полумеры" в случае с войной России против Украины.

"Изменение политики по разрешению Украины поражать цели на российской территории произошло после того, как российские войска открыли новый фронт вблизи Харькова. И даже тогда администрация прибегла к полумерам. Политика была пересмотрена, но в целом Конгресс до сих пор не понимает, какова именно эта политика", – отметил Кин.

Он считает недостаточным недавнее разрешение США Украине поражать цели на территории РФ на расстояние до 100 км в глубину. Конгрессмен предположил, что при таких ограничениях украинские военные не смогут поразить значительное количество российских авиабаз, откуда взлетают российские военные самолеты для ударов по Украине.

"Последние отчеты указывают на то, что администрация ограничивает использование американского оружия на территории России в пределах 100 км от границы Украины. Что значительно меньше полного радиуса действия ATACMS, который составляет более 300 км. Сколько российских авиабаз находятся в зоне действия ATACMS, которые администрация не дает поразить Украине?" – адресовал конгрессмен вопрос к помощнику госсекретаря США по Европе Джеймсу О'Брайену.

Представитель Госдепа в ответ отметил: установленные ограничения уже не раз пересматривались – и если Россия попытается расширить наступление, это произойдет снова.

"Нашим приоритетом было предоставить оружие и сосредоточить его в областях наиболее острой необходимости. Итак, сначала это была территория, где Россия проводила наступление под Харьковом. И теперь, как сказал на прошлой неделе Джейк Салливан, если Россия попытается расширить этот фронт, Украине будет позволено достигать целей на большем расстоянии", – отметил он.

Относительно количества авиабаз государства-агрессора, до которых Украина не может "дотянуться" из-за текущих ограничений, он затруднился назвать точные цифрі, однако подчеркнул, что предыдущие разрешения уже больно ударили по РФ.

"Если говорить о конкретных цифрах, то я думаю, что нам нужно привлечь военного представителя для отдельного обсуждения. Но в целом мы наблюдаем резкие изменения в способности России поддерживать свою кампанию против Украины из-за потери объектов в зоне, где разрешено вести огонь", – резюмировал О'Брайен.

Напомним, 13 июня Байден ответил на вопрос, позволят ли США бить ракетами ATACMS по РФ. Он напомнил, что Штаты уже разрешили удары по военным целям на территории России вдоль границы с Украиной. Однако это не касается дальнобойного американского оружия, такого как ракеты ATACMS: в этом вопросе позиция Вашингтона остается неизменной.