Позволят ли США бить ракетами ATACMS по РФ: Байден ответил

США уже разрешили удары по военным целям на территории России вдоль границы с Украиной. Однако это не касается дальнобойного американского оружия, такого как ракеты ATACMS.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что позиция насчет этого не изменилась. Об этом он высказался в четверг, 13 июня, на совместной пресс-конференции в Италии с украинским главой Владимиром Зеленским.

"Понятно, что вдоль украинско-российской границы для Украины очень полезно иметь возможность выводить из строя или противостоять летящему оттуда. Что касается оружия большей дальности и ударов по внутренней территории России – то мы не изменили своей позиции по этому поводу", – сказал Байден.

Напомним: 13 июня Киев и Вашингтон подписали соглашение о гарантиях безопасности для нашей страны. Оно будет действовать десять лет. В этот же день Украина заключила подобное соглашение с Японией.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в то время как Запад сохраняет ограничения для ВСУ в дальности ударов по РФ, Украина развивает собственные Силы беспилотных систем. Первый замминистра обороны Иван Гаврилюк надеется, что наши БПЛА в дальнейшем смогут наносить противнику поражение на всю возможную глубину: от наших боевых порядков и вплоть до Урала.

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