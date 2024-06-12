Силы беспилотных систем смогут поражать объекты оккупантов вплоть до Урала – Минобороны

Украина стала первой страной, которая создала новейший род войск – Силы беспилотных систем. Эта часть наших Вооруженных сил позволит в дальнейшем наносить противнику поражение на всю возможную глубину: от наших боевых порядков и вплоть до Урала.

Об этом заявил первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк. Он отметил, что наша страна — единственная в мире, которая уже завершает комплектование такого рода войск.

"У нас есть хорошая перспектива для победы в войне против России. Этой победы мы можем достичь благодаря вашему уму, вашей настойчивости и благодаря тому, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и здоровье наших военнослужащих, все больше привлекая к выполнению боевых задач в воздухе, на земле и на море – роботов и беспилотные системы", – сказал Гаврилюк.

Командующий силами беспилотных систем Вадим Сухаревский отметил, что Украина изучает опыт современной войны и сразу внедряет изменения.

"Мы показали сегодня всему миру, что Украина отошла от консервативного подхода. Сегодня мы создали прецедент. Таким образом, мы готовы диктовать правила этой войны для дальнейших успехов", – отметил он.

Ранее Сухаревский сообщил, что Украина уже нашла альтернативу системе спутниковой связи Starlink. По его словам, благодаря этому уже в ближайшее время можно ожидать положительного результата в Крыму.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 11 июня был официально презентован новый род войск ВСУ – Силы беспилотных систем. На презентации в первую очередь демонстрировали дроны, которые используют на фронте, а также новейшие подходы к ведению боевых действий.

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