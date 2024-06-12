Сухаревский об ударах по оккупантам в Крыму: альтернатива Starlink есть, ждем положительного результата

Украина уже нашла альтернативу системе спутниковой связи Starlink. Эта технология необходима нашим военным для работы беспилотников в акватории временно оккупированного Крыма.

Там украинские Силы обороны регулярно наносят удары по вражеским целям. Об этом во вторник, 11 июня, на пресс-конференции в Киеве заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, уже в ближайшее время можно ожидать положительного результата. Таким образом полковник анонсировал новые удары по оккупантам в Крыму.

"Этот вопрос решается, и создана целая рабочая группа касательно диалога. Альтернатива есть, диалог продолжается, и в ближайшем будущем ждем положительного результата в этом диалоге", – сказал Сухаревский.

Как сообщал OBOZ.UA, в компании SpaceX, которой владеет американский миллиардер Илон Маск, заявили, что они пытаются противодействовать попыткам России "заглушить" спутниковую связь Starlink в Украине. На это тратят "значительные ресурсы".

Россия задействовала для нарушения работы Starlink свои передовые технологии. При этом сами оккупанты продолжают пользоваться спутниковой связью – в России и дальше продают Starlink, несмотря на запрет торговых площадок и владельца компании SpaceX Илона Маска.

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