Россия задействовала передовые технологии для создания препятствий Starlink на линии фронта в Украине, – Федоров

В мае перед тем, как российские оккупанты заняли позиции под Харьковом, у украинских защитников замедлялся или совсем пропадал спутниковый интернет Starlink. Нарушило работу системы электронное оружие, которое развернули россияне.

Об этом пишет The New York Times. Издание отмечает, что Россия задействовала передовые технологии создания препятствий для Starlink, что привело к перебоям в работе интернет-связи на северной линии фронта.

Спутниковый интернет Starlink был критически важен для ВСУ с первых дней полномасштабной войны с Россией. Без него, по словам украинских военных, они не могли быстро общаться и делиться информацией, и вынуждены были прибегать к отправке текстовых сообщений. С появлением Starlink все изменилось – украинские военные используют его для общения, сбора разведданных и проведения атак беспилотников, с помощью передовой связи ВСУ часто удавалось перехитрить оккупантов, отмечает издание.

Однако, по словам украинских солдат, чиновников и экспертов по радиоэлектронной борьбе, ситуация первых дней великой войны повторилась на линии северного фронта в мае этого года, когда была нарушена работа системы Starlink из-за атак россиян на нее.

Министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров заявил, что в недавних атаках России на Starlink, по-видимому, использовали новые и более совершенные технологии. Ранее эта служба очень хорошо выдерживала помехи на фронте, где оккупантами широко применялись средства РЭБ, радиопомехи и другие нарушения связи.

"Россияне сейчас тестируют разные механизмы, чтобы нарушить качество связи Starlink, потому что это так важно для нас", - заявил глава Минцифры. Федоров добавил, что Украина постоянно общается с компанией Илона Маска SpaceX, чтобы решать проблемы.

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