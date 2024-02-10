'Это приобретает системный характер': в ГУР подтвердили использование оккупантами систем Starlink

В Главном управлении разведки Министерства обороны подтвердили использование российскими оккупантами систем связи Starlink от SpaceX. По словам Андрея Юсова, такая практика приобретает системный характер.

Об этом он рассказал в комментарии украинским журналистам. "Да, зафиксированы случаи использования российскими оккупантами данных устройств. Это начинает набирать системный характер", – сказал Юсов.

Ранее инженер из Киева Олег Кутков, занимающийся терминалами Starlink для украинских военных , сообщил, что оккупанты начали все чаще применять на передовой терминалы Starlink. Россияне закупают и перепродают их через третьи страны на подставных лиц.

Он подчеркнул, что отследить и прикрыть эти схемы невозможно. Специалист отметил, что украинские волонтеры также собирают терминалы по всем странам, оплачивая их с разных карт.

По словам Куткова, терминалы могут работать исключительно на территории Украины, в том числе и на временно оккупированных территориях. Однако в 20-километровой зоне на передовой невозможно различить, какой стороне принадлежит терминал.

В то же время, представители компании заверили в соцсети Х, что не ведут никаких дел с российским правительством или его вооруженными силами.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский миллиардер Илон Маск передал часть оборудования и услуг спутникового интернета Starlink под контроль министерства обороны США. Изобретатель решил отказаться от контроля над условиями использования спутниковой сети, поскольку не хочет участвовать в решениях, связанных с боевыми действиями в Украине.