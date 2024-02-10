Оккупанты начали активно использовать Starlink на фронте: эксперт объяснил, почему их невозможно выключить

Оккупанты стали все чаще применять на передовой терминалы Starlink. Россияне закупают и перепродают их через третьи страны на подставных лиц.

Об этом в Facebook рассказал инженер из Киева Олег Кутков, занимающийся терминалами Starlink для украинских военных. В то же время он заверил, что никакой "зрады" здесь нет.

"Действительно, россияне начали активно использовать терминалы на линии фронта, поскольку это, внезапно, удобный способ связи. Но зрады здесь нет, все достаточно просто. Терминалы активно закупаются и перепродаются российскими реселлерами, чего они совсем не скрывают", – отметил Кутков.

Он подчеркнул, что отследить и прикрыть эти схемы невозможно. Специалист отметил, что украинские волонтеры также собирают терминалы по всем странам, оплачивая их с разных карт.

По словам Куткова, терминалы могут работать исключительно на территории Украины, в том числе и на временно оккупированных территориях. Однако в 20-километровой зоне на передовой невозможно различить, какой стороне принадлежит терминал.

"Поэтому либо работают все, либо не работает никто. Конечно, можно придумать какую-то схему, чтобы в определенной зоне работали только определенные терминалы, заранее согласованные. Но эта схема утонет в бюрократии и согласованиях, будет постоянно теряться драгоценное время, а линия фронта может быть динамичной", – объяснил инженер.

По его словам, из-за перенасыщения зоны терминалами – как украинскими, так и российскими – система испытывает перегрузку, в результате чего связь стала значительно хуже.

"SpaceX уже думают над вариантами решения проблемы", – отметил Кутков.

В то же время, представители компании заверили в соцсети Х, что не ведут никаких дел с российским правительством или его вооруженными силами.

"Starlink не работает в России, то есть сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не продавала Starlink в России, а также не отправляла оборудование в Россию", – заверили в SpaceX.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее американский миллиардер Илон Маск передал часть оборудования и услуг спутникового интернета Starlink под контроль министерства обороны США. Изобретатель решил отказаться от контроля над условиями использования спутниковой сети, поскольку не хочет участвовать в решениях, связанных с боевыми действиями в Украине.