'Насколько мне известно, это категоричная неправда': Маск опроверг поставки систем Starlink в Россию

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал информацию о том, что российские оккупанты на фронте в Украине используют терминалы спутникового интернета Starlink. Предприниматель назвал такие данные ложными.

Об этом он написал на свое странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Маск отметил, что "насколько ему известно", то компания SpaceX, собственником которой он является, не передавала стране-агрессору Starlink.

Миллиардер заверил, что продажи якобы не происходили России ни напрямую, ни через третьи страны.

"В ряде ложных новостных сообщений утверждается, что SpaceX продает России терминалы Starlink. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не продавался прямо или косвенно в Россию", – говорится в его сообщении.

Накануне украинский инженер, который занимается терминалами Starlink для ВСУ, сказал, что войска России начали применять на фронте терминалы Starlink и это происходит все чаще. По его словам, россияне закупают и перепродают их через третьи страны на подставных лиц.

Специалист отметил, что Starlink могут работать только в Украине, в том числе и на временно оккупированных территориях. Однако в 20-километровой зоне на фронте невозможно различить, какой стороне принадлежит терминал.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил эту информацию и сказал, что такая практика приобретает системный характер.

Как сообщал OBOZ.UA, Маск передал часть оборудования и услуг Starlink под контроль Пентагона. Он решил отказаться от контроля над условиями использования спутниковой сети, поскольку не хочет участвовать в решениях, связанных с боевыми действиями в Украине.