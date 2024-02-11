ГУР официально подтвердило использование армией России Starlink

Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило, что российская террористическая армия начала использовать спутниковый интернет Starlink. Факт применения захватчиками американской технологии был зафиксирован вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

При этом масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР Минобороны Украины.

Накануне в сети появилась информация, что российские войска используют терминалы Starlink на фронте. Это подтвердили, в частности, кадры аэроразведки, на которых была зафиксирована характерная прямоугольная антенна Starlink на позициях российских оккупантов.

Позже украинские разведчики подтвердили использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте. В частности, радиоперехват разговора захватчиков свидетельствует, что для налаживания доступа к интернету терминалы Starlink установили в подразделениях 83-й десантной бригады ВС РФ.

Также в ГУР добавили, что оккупационные войска 83-й десантно-штурмовой бригады террористической России действуют в Донецкой области вблизи Клещиевки и Андреевки.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что масштаб использования россиянами терминалов Starlink на войне растет. Он объяснил, что ситуация со спутниковым интернетом у врага начинает набирать системный характер.

Ранее сообщалось, что оккупанты стали все чаще применять на передовой терминалы Starlink. Россияне закупают и перепродают их через третьи страны на подставных лиц. Инженер из Киева Олег Кутков, занимающийся терминалами Starlink для украинских военных, заверил, что никакой "зрады" здесь нет.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск передал часть оборудования и услуг спутникового интернета Starlink под контроль министерства обороны США. Изобретатель решил отказаться от контроля над условиями использования спутниковой сети, поскольку не хочет участвовать в решениях, связанных с боевыми действиями в Украине.