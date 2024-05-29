Запреты не действуют: российские военные продолжают пользоваться терминалами Starlink – расследование

В России продолжают продавать Starlink, несмотря на запреты торговых площадок и владельца компании SpaceX Илона Маска. Приобрести терминалы можно по цене от 1400 до 3000 евро.

Их иногда продают под другими названиями, например Star V2 или Star V3, говорится в расследовании The Insider. Также журналисты обнаружили в продаже 2 роутера для терминалов за 360 евро.

На российском маркетплейсе Ozon 12 расследователи нашли также объявление под названием "Спутниковый интернет для СВО Starlink", то есть россияне даже не скрывают такие продажи. Продавец заверил, что техника работает на "пограничных территориях, республике Крым и Калининграде"

Другой уточнил, что аппарат будет бесперебойно работать в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях, а также в "Л/ДНР", Крыму и Калининграде.

Напомним, 10 февраля 2024 года в ГУР сообщили, что оккупанты используют Starlink на фронте и отметили, что такая практика приобретает системный характер. Как стало известно, россияне закупают и перепродают через третьи страны на подставных лиц. Отследить и прикрыть эти схемы нереально.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Применение оккупантами Starlink было зафиксировано вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области, сообщили в ГУР. В ведомстве пояснили, что из-за санкций Москва использует так называемый параллельный импорт, то есть контрабанду.

– Маск сообщил, что компания SpaceX пытается противодействовать попыткам России "заглушить" спутниковую связь Starlink в Украине. Предприятие тратит на это "значительные ресурсы".

– В начале мая в Пентагоне сообщили, что нашли способ остановить использование оккупантами интернет-терминалов Starlink на передовой в Украине. Пентагон сотрудничает по этому вопросу с правительством Украины и с компанией SpaceX Илона Маска.

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