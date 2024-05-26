'Это сложная проблема': Маск заявил, что SpaceX противодействует попыткам России заглушить Starlink

Компания SpaceX, которой владеет американский миллиардер Илон Маск, пытается противодействовать попыткам России "заглушить" спутниковую связь Starlink в Украине. Предприятие тратит на это "значительные ресурсы".

Об этом сообщает владелец компании Илом Маск. По словам Маска, россиянам удалось "выключить" все системы связи, кроме Starlink. Это "сложная проблема", считает он.

Ранее несколько американских изданий сообщили, что Россия все чаще препятствует работе спутниковой связи Starlink на войне в Украине, в том числе путем применения новейших технологий. Сторонники Маска в США заметили, что Starlink остается единственной работающей системой связи на передовой, несмотря на упорные усилия россиян нарушить ее работу.

"Точно. SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения. Это сложная проблема. Им удалось отключить все системы связи, кроме Starlink", – ответил им Маск.

В свою очередь, украинские военнослужащие рассказали, что Starlink начал работать с перебоями, в результате чего они не могли оперативно передавать информацию о внезапном наступлении россиян на Харьковщине. Министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров считает, что россияне, похоже, глушили сигнал с помощью "новых и более передовых технологий", однако Украина "постоянно общается со SpaceX", чтобы решить проблемы.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже ограничила использование некоторых видов западного оружия из-за действия российских средств радиоэлектронной борьбы. Показатели эффективности этого оружия резко снизились, что привело к необходимости поиска альтернативных решений.

Такая ситуация серьезно подорвала способность Украины защищать свою территорию, что заставило украинских чиновников немедленно обратиться за помощью в Пентагон для модернизации оружия.

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