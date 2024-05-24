Украина ограничила использование некоторых видов западного оружия через российские РЭБ – WP

Украина ограничила использование некоторых видов западного оружия из-за действия российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Показатели эффективности этого оружия резко снизились, что привело к необходимости поиска альтернативных решений.

Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на собственные источники в военном руководстве Украины и конфиденциальные отчеты. Российские военные осуществляют глушение систем наведения современного западного оружия, такого как артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением и ракетные системы HIMARS.

Отказ от использования снарядов Excalibur и других систем стал необходим после того, как их эффективность упала, снизившись до менее чем 10% попаданий в цель в течение нескольких месяцев.

"Такое же случилось и с комплексами HIMARS, которые в первый год войны успешно поражали склады боеприпасов и командные пункты по линии фронта. "Все закончилось. Россияне развернули средства РЭБ, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стали неэффективны. Эта неэффективность привела к тому, что все чаще для поражения менее приоритетных целей стали использовать очень дорогие снаряды", – рассказал украинский военный.

Такая ситуация серьезно подорвала способность Украины защищать свою территорию, что заставило украинских чиновников немедленно обратиться за помощью в Пентагон для модернизации оружия.

По словам источников WP, после сообщения Украины о проблеме со снарядами Excalibur США прекратили их поставки. В то же время производитель комплексов JDAM предоставил программный патч, позволивший продолжить их использование.

Представитель Министерства обороны США отметил, что Пентагон знал о возможных трудностях высокоточных боеприпасов в борьбе с российскими РЭБ, поэтому активно работал с Украиной над тактикой их применения. В Минобороны Украины подтвердили тесное сотрудничество с Пентагоном для оперативного решения технических проблем.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский рассказал об итогах состоявшегося 20 мая заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По его словам, наша страна должна получить от партнеров ПВО, бронированную технику и снаряды.

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