'ПВО, бронированная техника, снаряды': Зеленский рассказал об итогах очередного 'Рамштайна'. Видео

Президент Владимир Зеленский рассказал об итогах состоявшегося в понедельник 20 мая заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". По его словам, наша страна должна получить от партнеров ПВО, бронированную технику и снаряды.

Об этом глава государства рассказал во время вечернего видеообращения. Он отметил, что сегодня получил подробные доклады по ситуации на фронте и обеспечению обороны от министра обороны Украины Рустема Умерова и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича, а также главкома Александра Сырского.

А накануне состоялось очередное заседание формата Рамштайн.

"Сегодня доложили о работе относительно наших потребностей. Прежде всего, это ПВО, бронированная техника, снаряды. Все партнеры полностью информированы об актуальности потребностей и реальной фронтовой ситуации. Благодарен каждому государству, каждому лидеру, всем министрам обороны партнеров и начальникам штабов партнеров, которые действительно готовы помогать и реализуют звучащие обещания. Все содержание коммуникации с партнерами должно отражаться содержанием реальной боевой работы наших воинов – средствами поражения, которые нужны на передовой. И сейчас, на этих неделях, а не где-то летом", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Покровское, Краматорское и Кураховское направления на Донетчине остаются чрезвычайно сложными – там продолжаются самые сложные бои. На Харьковщине наши силы успешно уничтожают окупантов, и результаты ощутимы.

"Я благодарю всех наших воинов за меткость, за стойкость. Спасибо всем, кто сражается и работает ради нашего государства и людей! Благодарю всех, кто развивает наши, украинские, в том числе оборонные возможности", – сказал президент.

Кроме того, он рассказал, что сегодня продолжил дипломатический марафон – марафон подготовки Глобального саммита мира, встречи многих лидеров ради реализации Формулы мира, которая может принудить Россию к справедливому миру.

Говорил Зеленский сегодня с лидерами Румынии, Анголы и Ирака. Глава государства пригласил их на саммит и проинформировал об уже проделанной работе по организации саммита и его успешности.

"С президентом Румынии мы обсудили наше взаимодействие ради безопасности, ради стабильности в нашем регионе и во всей Европе. В частности, оборонное сотрудничество Украины и Румынии. Поблагодарил за подготовку нового оборонного пакета для наших воинов. С президентом Анголы мы обсудили возможности нашего двустороннего сотрудничества, и я пригласил господина президента посетить Украину. С премьер-министром Ирака тоже говорили об отношениях между нашими государствами, об общей нашей потребности – потребности в максимальной стабильности ситуации в мире", – сказал он.

Президент также отметил, что важно, что работает наш экспортный морской коридор, и украинская продовольствие достигает мирового рынка, предотвращая дефициты. Это придает стабильности региону Заливы и другим частям мира.

"Эту нашу работу мы будем продолжать, увеличивая, насколько это возможно, в условиях полномасштабной террористической угрозы России, наш, украинский, вклад в мировую продовольственную безопасность. И это тоже наша собственная экономическая безопасность – украинский экспорт, украинские доходы, украинские рабочие места во многих отраслях", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что сегодня также говорил с президентом Азербайджана об энергетической ситуации в нашей стране и сотрудничестве между нашими государствами в этой сфере. Встретился Зеленский и с министром иностранных дел Германии, поблагодарил за всю оказанную поддержку, ведь Германия является одним из наших самых значимых партнеров. Стороны обсудили дальнейшую совместную работу по безопасности и политической плоскости, а также европейской интеграции Украины.

"Все сейчас максимально сочетается: и вопросы безопасности, и наши оборонные возможности – не только Украины, но и всей Европы, – и дипломатическая работа, и экономическая устойчивость Украины. Каждая новая связь Украины с миром, каждая усиленная коммуникация и сотрудничество – это для всех нас дополнительные возможности обеспечивать защиту жизни наших людей, наших городов и общин, обеспечивать силу нашей армии и приближать реальный мир", – пояснил украинский лидер.

Кроме того, он рассказал, что имел возможность сегодня встретиться с украинскими молодыми учеными, работающими в разных отраслях, а также совсем юными учеными, которые только планируют начало своей карьеры в Украине.

"Это важно. Спасибо всем, кто с Украиной! Слава Украине!" – резюмировал Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, что подготовка к Саммиту мира уже находится на финишной прямой. В переговорах примут участие представители всех континентов.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал цели Саммита мира. Украина хочет получить гарантии по энергетической и ядерной безопасности, свободному судоходству, рассмотреть вопросы обмена пленными и возвращения украинских детей.

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