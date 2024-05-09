Starlink для россиян на фронте смогли заблокировать: в Пентагоне сделали заявление

В министерстве обороны Соединенных Штатов Америки утверждают, что нашли способ, как остановить использование российскими оккупационными войсками интернет-терминалов Starlink на передовой в Украине. Пентагон сотрудничает в этом вопросе с правительством Украины и с компанией SpaceX Илона Маска.

Об этом в интервью изданию Bloomberg рассказал руководитель отдела космической политики Минобороны Штатов Джон Пламб. В то же время от не исключил, что страна-агрессор Россия попытается обойти эти ограничения.

"На данный момент мы успешно противодействуем использованию Россией Starlink, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать терминалы и другие коммерческие системы связи", — сказал он.

Чиновник Пентагона отказался уточнить, какие тактики, методы или процедуры используются для прекращения использования оккупационными российскими войсками терминалов Starlink. В то же время он заверил, что речь идет о "хороших решениях", которые нашли совместно с компанией SpaceX и Украиной.

Напомним, что в марте 2024 года в Конгрессе США отреагировали на массовое использование россиянами спутниковой связи Starlink в войне против Украины. Демократы из Палаты представителей инициировали парламентское расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска.

Конгрессмены обеспокоены заявлениями украинской разведки о том, что российские войска разместили терминалы на оккупированных территориях на востоке Украины, что потенциально является нарушением санкций США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Главном управлении разведки Минобороны подтвердили использование оккупантами Starlink от SpaceX. По данным разведки, такая практика приобретает системный характер.

– Факт применения американской технологии зафиксирован вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области. В ведомстве пояснили, что из-за санкций Москва использует так называемый параллельный импорт, то есть контрабанду.

– Илон Маск заявил, что SpaceX не передавала России систем Starlink.

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