Уникальные в мире: в Киеве официально представили Силы беспилотных систем ВСУ. Фото и видео

В Киеве 11 июня был официально презентован новый род войск ВСУ – Силы беспилотных систем. Его символом стала ласточка – "один из самых уважаемых символов в украинской культуре, означающий известие о победе".

Также был представлен командующий Сил беспилотных систем. Это, как сообщает OBOZ.UA, офицер морской пехоты Вадим Сухаревский. Его представил первый замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк.

"Мы показали сегодня всему миру, что Украина отошла от консервативного подхода. Сегодня мы создали прецедент. Таким образом мы готовы диктовать правила этой войны для дальнейших успехов", - заявил Сухаревский.

На презентации в первую очередь демонстрировали дроны, которые используют на фронте, а также новейшие подходы к ведению боевых действий.

Силы беспилотных систем, напомним, были созданы в мае этого года. Символом нового рода войск стала железная ласточка. Кстати, эмблему СБС разработал искусственный интеллект.

"Мы спросили у искусственного интеллекта, какими он нас видит. И он изобразил железную ласточку, что стало очень символично", – рассказал известный украинский певец Александр Ярмак. Он служит в одном из подразделений нового рода войск.

Отдельно на презентации рассказали об открытии рекрутингового центра и сайта, где можно подать заявку на службу во вновь созданных подразделениях.

По словам командующего Вадима Сухаревского, в новых Силах уже служит более трех тысяч человек. И это неудивительно, потому что Украина стала массово использовать беспилотники в войне еще в 2022 году, задолго до создания СБС. Напротив, это пока очень мало для Вооруженных Сил. Однако сколько нужно еще людей, командование не уточняет.

"Наша доктрина предусматривает удары по противнику как на линии фронта, так и за ней. Мы хотим и будем уничтожать врага в его тылу", – отметил Сухаревский.

Концепция сил беспилотных систем стала интересна не только Украине, но и нескольким иностранным государствам.

"Китай уже использует схожую нашу концепцию. Также Тайвань. США и ЕС также присматриваются, ведь мы – очень перспективное направление. Однако создание и упорядочение использования беспилотных аппаратов – в этом Украина является первой в мире", – добавил Сухаревский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковник Вадим Сухаревский заявил, что на уровне отдельных батальонов Сил обороны уже внедряют роботизированные системы и дроны. Эта практика позволяет сохранить жизнь украинских защитников.

Мы подробно рассказывали о первом бое Сухаревского и его пути к должности, на котором он отвечает за внедрение в ВСУ беспилотных систем.

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