Первый герой, или Офицер, с которого начался отпор врагу: чем известен полковник Сухаревский, ставший заместителем Сырского. Фото и видео

Одним из новоназначенных заместителей главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского стал полковник Вадим Сухаревский. Этот военный стал на защиту Украины от российского вторжения еще в самом начале войны, в 2014 году – и за десять лет агрессии РФ успел повоевать практически на всех направлениях российско-украинской войны.

Более того: именно Сухаревский произвел первый выстрел на этой войне, с которого началась многолетняя история героического противостояния и доблестной борьбы украинского войска за родную землю, украинский народ и само существование Украины. О первом бое Сухаревского и его пути к должности, на которой он будет отвечать за внедрение в ВСУ беспилотных систем, пишет OBOZ.UA.

Вадим Сухаревский: жизнь до войны

Уроженец города Берегово Закарпатской области Вадим Сухаревский среди побратимов завоевал репутацию одного из опытнейших командиров ВСУ.

Родился он 6 октября 1984 года. Окончил Мукачевский лицей с усиленной военно-физической подготовкой. Однако тогда, признавался Сухаревский, даже не думал о военной карьере. Ясность относительно будущего пришла к нему во время срочной службы: в интервью он вспоминал, что решил – если уж служить, то по-настоящему.

"Когда попал в десантуру, понял, что это моя стихия", – вспоминал Сухаревский в одном из интервью.

За плечами у военного – участие в миротворческой миссии в Ираке с февраля по октябрь 2004 года. В частности, Сухаревский участвовал в битве за Эль-Кут. И тот опыт, вспоминал он позже в интервью OBOZ.UA, пригодился уже во время российско-украинской войны: Вадим Сухаревский, в отличие от многих украинских военнослужащих, четко знал, что во врага не только можно, но и нужно стрелять. Да и то, что такое война на самом деле, он знал далеко не только по книгах и фильмах.

"Во время первого обстрела, когда зазвенели пули по броне – я улыбался. Вспомнил Ирак просто", – рассказывал он впоследствии.

В 2009 году Сухаревский окончил Львовский институт Сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника" по специальности "Боевое применение и управление действиями аэромобильных подразделений". В 2011-м в звании старшего лейтенанта командовал аэромобильной ротой 80-го отдельного аэромобильного полка, где стал одним из двух лучших ротных.

Первый выстрел

Именно Вадиму Сухаревскому приписывают первый выстрел, сделанный ВСУ по российским оккупантам после начала гибридной агрессии РФ против Украины. Произошло это 13 апреля 2014 года вблизи Семеновки Донецкой области, когда боевики российского террориста Игоря Гиркина устроили засаду на спецназовцев "Альфы" Службы безопасности Украины, которые ехали выполнять задачи в районе Славянска.

Утром того дня под Семеновкой боевики с "зеленки" начали расстреливать автомобиль со спецназовцами практически в упор: бойцы СБУ были для врага словно на ладони. Как вспоминал один из участников событий, офицер "Альфы" Александр Дубовик, получивший в бою с врагом тяжелое ранение, шансов на спасение у группы практически не было.

"Мы начинали бой вшестером, у начальства автоматов не было, поэтому наш огонь заметно ослаб. Ситуация становилась критической... Я начал засыпать от потери крови. И тут, сквозь сон я услышал, как заработал крупнокалиберный пулемет. Это за моей спиной выкатился БТР! У десантников, как оказалось впоследствии, был строгий приказ: при любых обстоятельствах не открывать огонь! Не поддаваться на провокации! Но этот БТР все равно пришел нам на помощь. Кто-то наплевал на все приказы и х*рачил из пулемета! Этот парень всех нас спас – жаль, не знаю его имени. Он подавил огонь из "зеленки", по нам прекратили стрелять прицельно и противник начал отход. Тут меня и вытащили", – вспоминал позже Дубовик.

Тем самым "парнем" оказался Вадим Сухаревский. Именно он, выбирая между выполнением команды и спасением побратимов, выбрал последнее. Говорит, четко понимал: если ничего не сделает – будет жить с осознанием, что в гибели украинских спецназовцев есть его вина.

"Открывать огонь было запрещено. Нам тогда по радиостанции кричали: не стрелять!.. Я уже в триплексе увидел наступающего противника, группу хорошо экипированных, вооруженных мужчин, которые передвигались тактически, двойками-тройками, стреляли из оптики, прицельно. Поворачиваюсь к стоящему рядом пулеметчику – и говорю: что смотришь? – А что делать? – Стреляй. – Из какого? Два же пулемета спереди на БТРе. Говорю: из обоих", – вспоминал Сухаревский в разговоре с OBOZ.UA.

В конце концов за пулемет он сел сам: вел огонь по боевикам в "зеленке" из крупнокалиберного пулемета КПВТ. Первые же очереди заставили захватчиков рассыпаться в разные стороны и начать отход.

"Я видел, как они кого-то тянули, не давал им поднять головы. Огонь врага был полностью подавлен. Думаю, кого-то я задел – я видел, как они кого-то тащили. Но противник быстро вышел из боя, грамотно спрятался, местность этому способствовала", – рассказывал Сухаревский впоследствии.

В том бою погиб капитан СБУ Геннадий Биличенко. Он первым обнаружил угрозу и открыл огонь по нападающим. Уже раненым Биличенко продолжал отстреливаться, прикрывая побратимов.

Однако если бы на помощь спецназовцам не пришел БТР Сухаревского – погибших в тот день было бы значительно больше.

Далее последовали бои за Луганский аэропорт, в ходе которых 16 августа 2014 года Сухаревский получил ранения под населенным пунктом Красное в Луганской области. А затем, с 2016-го, возглавляемый им батальон 36-й отдельной бригады морской пехоты выполнял задания на Мариупольском направлении. Бойцов этого батальона сами военные называли "барсуками" – по псевдо их командира Вадима Сухаревского.

"Я приехал сюда воевать. Я ребятам так и говорю: видишь врага – стреляешь во врага. Брататься с ними, щадить их, играть в благородство мы здесь не будем. Они нам не друзья и не соседи, они пришли сюда убивать нас – поэтому мы не дадим им ни минуты покоя. Здесь не курорт, а война. Видишь – стреляешь. Все, точка", – говорил он сам.

И эта позиция – "видишь – стреляй" – в конце концов трансформировалась в боевое кредо "барсуков", заливших захватчикам немало сала под кожу.

Во время войны в 2014-2016 годах Сухаревский продолжал учиться в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского. В июне 2020 года получил звание подполковника. А с 2021 возглавил штаб 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. На этой должности он и встретил полномасштабную войну.

Большая война

Уже после начала полномасштабного вторжения в марте 2022 года Сухаревского назначили командиром 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Перед широкомасштабным нападением россиян основные подразделения этой бригады дислоцировались в Олешках Херсонской области. Поэтому захватчики смогли окружить украинских военных и нанести им большие потери. Сухаревский же возглавил бригаду, в которую входили те воины, которым удалось вырваться из окружения.

И усилия новоназначенного командира по обучению воинов, установлению дисциплины дали плоды. Эта бригада участвовала в освобождении Херсона, а 14 ноября Сухаревский и 30 бойцов подразделения принимали участие и в подъеме украинского флага в деоккупированном облцентре в присутствии президента Владимира Зеленского.

Молодой комбриг также наладил в бригаде собственное производство и ремонт FPV дронов.

"Боеприпасы для FPV-дронов, для Mavic, для дронов самолетного типа – все это мы делаем сами", – рассказывал Сухаревский.

Также в бригаде производят наземные дроны, осуществляющие минирование на глубине 4 – 8 км. Беспилотниками собственного производства, утверждал Сухаревский, его бойцы обеспечивают не только свою, но и восемь других бригад.

С ноября 2022 года 59 бригада выполняет боевые задания в Донецкой области. СМИ пишут, что там воины, которыми командовал Сухаревский, не отдали захватчикам ни одного метра украинской земли, напротив – отбросили врага на несколько километров назад.

Продолжат они это делать и дальше, но уже с другим командиром: 9 февраля Сухаревский возглавил новосозданные Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины, а уже на следующий день был назначен заместителем главнокомандующего ВСУ.

К врагу у полковника Сухаревского – длинный личный счет. В интервью до 24 февраля 2022 года он неоднократно упоминал о гражданских людях, над которыми издеваются, калечат, похищают и убивают российские оккупанты. А день начала полномасштабного вторжения, по его признанию, стал "апогеем ненависти России в Украину".

"За гражданских просто сердце разрывается", – признавался офицер.

Есть жертвы российской агрессии и среди его близких. Под российскими обстрелами погибли супруги-кумовья Сухаревского, ехавшие в машине вместе с двумя детьми. Детям удалось выжить.

Каждый убитый украинец, каждый разрушенный город, каждый раненый ребенок только делают этот счет дольше, ярость – сильнее, а стремление к Победе – непреодолимым. И украинские "титаны" – а именно так Сухаревский называет каждого украинского воина, держащего оборону и дающего бой врагу, – непременно ее добудут.

"Каждый солдат, каждый командир, кто сейчас воюет на передовой, это титаны. Другого слова просто не подберешь. Люди не видели своих близких, люди не были дома. Люди живут в условиях полного дискомфорта. Был зимний и весенний период, холод. Сейчас это болота, вода, жара, насекомые, змеи, постоянная работа по оборудованию позиций, постоянные обстрелы. Это люди, которые понимают все риски для своей жизни, продолжают выполнять возложенные на них обязанности", – говорит Сухаревский.

За время службы в Вооруженных Силах Украины Вадим Сухаревский получил немало наград. Он является кавалером Ордена Богдана Хмельницкого ІІІ и ІІ степеней, Ордена "За мужество" ІІІ и ІІ степени, а также 18 июня 2022 года был удостоен наивысшей государственной награды – звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" – за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, кем является новый главнокомандующий ВСУ Сырский. О нем мы собрали факты, о которых украинцы не знают или забыли.

Сам Сырский назвал главные качества новоназначенных заместителей, среди которых – и полковник Вадим Сухаревский.