'Ускорит нашу победу': Сырский назвал главные качества новоназначенных заместителей

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский прокомментировал назначение своих заместителей. Ими стали полковник Вадим Олегович Сухаревский и полковник Андрей Валерьевич Лебеденко.

Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что эти военные – опытные офицеры.

То же самое касается и заместителей нового руководителя Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Ему будут помогать бригадный генерал Владимир Дмитриевич Горбатюк, бригадный генерал Михаил Васильевич Драпатый и бригадный генерал Алексей Николаевич Шевченко.

"Все они опытные офицеры, которые имеют колоссальные знания и опыт, который непременно ускорит нашу победу", – написал главком.

Сырский поздравил всех заместителей с назначением на должности и показал общую фотографию, на которой также присутствуют президент Владимир Зеленский, министр обороны Рустем Умеров и глава СБУ Василий Малюк.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Валерия Залужного отстранили от должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Его заменил Александр Сырский, который командовал Сухопутными войсками ВСУ.

– 9 февраля Александр Сырский сделал первое заявление в роли главнокомандующего. В частности, он заверил, что главной ценностью была и есть жизнь и здоровье украинских воинов, а также обозначил основные задачи, стоящие сейчас перед украинским войском.

– Вечером 9 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что он произвел замену руководства Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На должность руководителя Генштаба был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, возглавлявший Силы территориальной обороны.

– Тогда же Зеленский сказал, что новый главком Сырский уже определился с кандидатурами своих заместителей. 10 февраля они и заместители главы Генштаба ВСУ были официально назначены на должности.

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