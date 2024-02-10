Зеленский назвал новых заместителей Главкома Сырского: кто и за что будет отвечать

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых заместителей Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генерального штаба ВСУ Анатолия Баргилевича. Назначены Вадим Сухаревский, Андрей Лебеденко, Владимир Горбатюк, Алексей Шевченко и Михаил Драпатый.

Об этом глава государства рассказал по итогам 10 февраля. Президент сказал, что "сегодня весь день проводил совещания с военным руководством и правительством".

В частности, полковник Вадим Сухаревский стал заместителем главкома Сырского по направлению беспилотных систем и развитию применения дронов нашими воинами. Аналогичное направление и у полковника Андрея Лебеденко – инновации, технологический компонент армии и боевых систем.

Бригадный генерал Владимир Горбатюк назначен ответственным у Баргилевича за оперативную работу штабов, планирование и управление ("В каждом штабе должны полностью понимать фронт", - подчеркнул Зеленский).

Генерал Алексей Шевченко назначен ответственным за логистику. Генерал Михаил Драпатый будет отвечать за подготовку, тренировку наших военных.

"Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны. Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и сами хорошо знают, что нужно армии", – сказал по этому поводу Зеленский.

Президент также рассказал о трегедии в Харькове, где продолжаются разбор завалов и аварийные работы после удара беспилотниками по городу. "Удалось спасти четырех человек. Всем пострадавшим предоставляется помощь. Десятки людей были эвакуированы. Более 20 домов удалось уберечь от распространения пожара. К сожалению, есть погибшие. Среди них трое детей, совсем маленькие мальчики: 7 лет, 4 года, 7 месяцев", – уточнил Зеленский.

Сегодня президент провел "детальное и широкое" совещание по украинскому производству оружия и боеприпасов. По словам Зеленского, есть "четкие задачи по финансированию, ускорению контрактов", поэтому "все то, что запланировано на год, будет выполнено".

Отдельно глава государства 10 февраля провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. "Проинформировал Эммануэля о ситуации на поле боя – все очень конкретно. Об угрозах, о наших потребностях. Мы подробно обсудили то, что усилит наших воинов. РЭБ и ПВО, артиллерию. Обсудили существующий дефицит артиллерийских снарядов и то, как можем его восполнить", – рассказал Зеленский.

Также с Макроном "подробно обсудили соглашение безопасности между нашими государствами". "Уже финализуем соглашение. Команды активно работают, и можем выйти на очень амбициозный уровень, который потребуется сигналом всему глобальному сообществу", - добавил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Париж собирается увеличить финансирование военной помощи для Украины. Одновременно с этим Франция расширит список вооружений, которые она передает нашим военным для сдерживания российской агрессии.

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