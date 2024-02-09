Зеленский назначил нового руководителя Генштаба ВСУ и рассказал о кадровых изменениях в военном командовании

Президент Владимир Зеленский произвел замену руководству Генерального штаба Вооруженных сил Украины. На должность руководителя Генштаба был назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич, который возглавлял Силы территориальной обороны. Он займет место генерал-лейтенанта Сергея Шапталы.

Об этом глава государства сообщил в обращении к миру и украинскому народу в конце 716-го дня войны. Он добавил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже определил кандидатуры заместителей.

"Новым начальником Генштаба по предложению главкома Александра Сырского назначил генерал-майора Анатолия Баргилевича. Опытный человек – понимает задачи этой войны и украинские цели", – сказал Зеленский, добавив, что также уже определены заместители начальника Генштаба.

"Все ребята – боевые, профессиональные, каждый – с четким знанием фронта и реальных потребностей украинских воинов", – отметил он.

Зеленский отметил, что Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым провел беседы с партнерами из Германии, Франции и США. Они, в первую очередь, говорили о поставках вооружения и снарядов украинской армии.

Президент рассказал, что провел совещание с главой правительства Денисом Шмыгалем.

"Во время поездки в Кропивницкий и регионального совещания там я дал задачу премьер-министру оперативно проработать имеющиеся в области критические вопросы. Что касается стабильности поставок воды, работы уранодобывающих шахт и социальной защиты работников. Также – вопросы безопасности, в частности возможность областной и местной власти покупать за собственные средства средства РЭБ для прикрытия инфраструктуры. Совершенно практические вопросы. Относительно каждого есть поручения, будем следить за исполнением", – сказал он.

Кроме этого, по словам главы государства, они скоординировали со Шмигалем работу с партнерами по конфискации российских активов.

"Продолжаем общаться на всех уровнях – и официальном, и экспертном и общественном, чтобы ускорить все необходимые решения. На каждое проявление российского безумия и террора, какими бы они ни были, лучший ответ – это потери для государства-террориста. Чем больше будет потерь у виновника войны, тем ближе сможем сделать возвращение мира. Справедливого мира и надежной безопасности", – добавил политик.

Также Зеленский встретился с двухпартийной делегацией конгрессменов из Соединенных Штатов во главе с председателем комитета Палаты представителей по разведке. Он проинформировал американцев о ситуации на поле боя, о критических угрозах и необходимости продолжения поддержки нашей обороны.

"Обсудили прежде всего три вопроса: необходимость поддержки этого года и нового американского пакета, который сейчас все еще на обсуждении. Критический вопрос… Также ПВО – конкретно "петриотов". И третий ключевой вопрос – подчеркнул важность дальнобойности нашего оружия, в том числе "атакамсов" на 300 километров, относительно которых пока нет, к сожалению, решения", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что США помогли Украине выстоять в решающий момент – в начале полномасштабного вторжения России, однако время войны не стало проще нашей страны.

"Вызовы чрезвычайны, и в Европе все больше раздается голосов относительно того, как в Кремле готовятся расширить агрессию. Продолжение американской поддержки нужно. И я благодарю всех наших осознающих американских партнеров. Нельзя допускать расползания войны и российского зла. Путин трезвеет только тогда, когда видит перед собой силу. Сила нужна. Благодарю всех, кто нашу силу увеличивает", – подчеркнул политик.

Сегодня также Зеленский провел встречу с членами Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. Президент отметил, что это один из пунктов Украинской формулы мира – пункт противодействия экоциду.

"Россия своей этой войной привела к катастрофическому экологическому ущербу Украине и нашему Черноморскому региону. Это касается всего – от подрыва Каховской гидроэлектростанции до масштабного загрязнения нашей земли минами. Мы должны решать уже сейчас и эту проблематику – вместе со всеми в мире, кто готов помогать. Никакого. аспекта этой войны не должны оставить нашим детям, никаких замороженных или отложенных проблем – все нужно решать", – добавил он.

Как писал OBOZ.UA:

– Валерия Залужного отстранили от должности главнокомандующего ВСУ 8 февраля. Его заменил Александр Сырский, командовавший Сухопутными войсками ВСУ.

– Зеленский сообщил, что предложил Залужному "и дальше быть в команде". 8 февраля гарант подписал указ о присвоении "железному генералу" звания Героя Украины. Также звание Героя Украины получили начальник ГУР Кирилл Буданов и подполковник Вячеслав Агеев.

– 9 февраля Александр Сырский сделал первое заявление в роли главнокомандующего. В частности, он заверил, что главной ценностью была и жизнь и здоровье украинских воинов.

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