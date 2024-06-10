Сухаревский стал командующим Сил беспилотных систем ВСУ

Заместитель главнокомандующего Александра Сырского полковник Вадим Сухаревский стал командующим Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Назначение произошло в соответствии с приказом Министра обороны Украины от 10 июня 2024 года.

Сухаревский стал заместителем главкома Александра Сырского 10 февраля в этом году. Направление его работы – это беспилотные системы и развитие применения дронов.

Военный стал на защиту Украины от российского вторжения еще в самом начале войны, в 2014 году – и за десять лет агрессии РФ успел повоевать практически на всех направлениях российско-украинской войны. Именно Сухаревский произвел первый выстрел на этой войне.

Мы подробно рассказывали о первом бое Сухаревского и его пути к должности, на котором он отвечает за внедрение в ВСУ беспилотных систем.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковник Вадим Сухаревский заявил, что на уровне отдельных батальонов Сил обороны уже внедряют роботизированные системы и дроны. Эта практика позволяет сберечь жизнь украинских защитников.

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