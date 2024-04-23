'Сохраняют жизнь солдатам': заместитель Сырского рассказал о внедрении роботизированных систем в ВСУ

Заместитель главнокомандующего Вооруженными силами Украины полковник Вадим Сухаревский заявил, что на уровне отдельных батальонов Сил обороны уже внедряют роботизированные системы и дроны. Эта практика позволяет сохранить жизнь украинских защитников.

Такое заявление он сделал во время первого ежегодного Международного академического форума "Военные инновации в современных войнах", который состоялся в Киеве под патронатом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в понедельник, 22 апреля. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В панельной дискуссии по теме "Война дронов: эволюция современных трендов" также приняла участие заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко, а также представители украинских и зарубежных производств беспилотников, имеющих опыт сотрудничества с Минобороны и Генеральным штабом ВСУ .

Черногоренко отметила, что сейчас Минобороны развивает тесное взаимодействие между военными, разработчиками, предприятиями и исследователями, понимая, что "наша главная цель - это технологическое преимущество над врагом".

"В рамках Коалиции дронов мы имеем договоренности с партнерами о тестировании их изделий на поле боя и обратной связи. Участие в Коалиции – не только прямая помощь украинской армии, но и вклад в общее развитие оборонной индустрии в мире", – отметила заместитель министра обороны.

В то же время представители украинских и зарубежных производств беспилотников подчеркнули изменение тенденций на фронте и необходимость усовершенствования существующих разработок – даже уже продемонстрировавших успешный результат.

Мы идем к тому, чтобы сохранить жизнь солдатам путем использования машин и технологий. Неважно, сколько будет стоить дрон или робот, жизнь военнослужащего все равно ценнее. Поэтому мы работаем над внедрением роботизированных систем и дронов уже на уровне отдельных батальонов", – добавил во время выступления Сухаревский.

Напомним, белорусы и украинцы организовали совместное производство FPV-дронов. Боевые беспилотники уже прошли фронтовые испытания в Украине. Были изготовлены и поставлены воинам ВСУ первые 25 дронов.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина инвестировала сотни миллионов долларов в создание собственных беспилотников дальнего радиуса действия. Сейчас уже шесть компаний производят ударные дроны, способные поражать отдаленные цели. Ими Украина бьет по территории страны-террористки России, игнорируя требования США прекратить атаки по РФ.

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