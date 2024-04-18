У Украины есть супердроны, которые способны долететь до Сибири – The Economist

Украина инвестировала сотни миллионов долларов в создание собственных беспилотников дальнего радиуса действия. Сейчас уже шесть компаний производят ударные дроны, способные поражать отдаленные цели. Ими Украина бьет по территории страны-террориста России, игнорируя требования США прекратить атаки по РФ.

Об этом пишет The Economist. Издание отмечает, что лучшая из новых моделей украинских дронов имеет запас хода 3000 км и способна достичь Сибири.

Такие супердроны появились в Украине из-за необходимости, ведь Запад неохотно оказывал оружие дальнего радиуса действия.

"Эта программа подорвала значительную часть российской нефтяной и военной инфраструктуры. Но Белый дом недоволен и подталкивает украинцев к прекращению ударов", – говорится в статье британского еженедельника.

Однако Украина игнорирует недовольство США и продолжает активно бить по России, делая это демонстративно. Офицер украинской разведки, ответственный за часть программы атак по РФ, сказал в комментарии изданию, что не получал инструкций по прекращению ударов – наоборот, их будут увеличивать и усиливать.

Однако, по его словам, на прошлой неделе произошел переход от нацеливания на нефтяную инфраструктуру России. Но это временно.

"Наши цели меняются с каждым днем. Мы не даем россиянам покоя", – отметил он.

Один из производителей ударных БПЛА большой дальности рассказал изданию, что представители США пытались повлиять непосредственно на компании, производящие беспилотники. Однако не все представители США согласны с политикой Белого дома. По его словам, очень часто в частном общении американцы советовали игнорировать требования администрации Байдена и вовсю бить по России.

Производитель дронов спрогнозировал, что украинская программа развития БПЛА расширится в ближайшие месяцы.

"Россия выжигает украинскую землю. Пора сделать то же самое с Россией", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

Издание FT сообщило, что американские чиновники вроде бы опасаются, что атаки на российские НПЗ могут привести к повышению цен на топливо, в частности в США. Публикация вышла 22 марта – именно в тот день, когда Россия совершила самую массированную атаку на энергообъекты Украины за последнее время.

Позже министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что такое опасение существует. Он считает, что подобные удары несут риски влияния на мировые энергетические рынки.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие прекращения ударов по российским НПЗ. По словам главы государства, это произойдет только тогда, когда Россия прекратит обстрелы украинской энергосистемы.

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