В ВСУ запустили официальный проект рекрутинга в подразделения беспилотных систем: как присоединиться

Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины создали рекрутинговый центр для набора операторов БПЛА. Каждый кандидат, отвечающий требованиям, сможет выбрать подразделение для службы.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск. Для желающих предусмотрен четкий и защищенный процесс через центр рекрутинга и систему комплектования.

Подать заявку на участие в проекте Drone Force можно через онлайн-регистрацию на официальном сайте Сухопутных войск ВС Украины. Кандидаты заполняют анкету, указывая свое образование, опыт и мотивацию. После первоначального отбора они проходят расширенное собеседование.

Кандидаты могут выбирать подразделение в соответствии со своими навыками и интересами. В ходе собеседования им предлагаются разные варианты и перспективы службы в подразделениях, занимающихся беспилотными технологиями.

Рекрутинговый центр обеспечивает полное сопровождение кандидатов при оформлении документов в Территориальных центрах комплектования и прохождения военно-врачебной комиссии. Это помогает упростить процесс и снизить стресс для будущих военнослужащих.

Обучение операторов БПЛА проходит в специальном центре, где они получают базовую военную и специализированную подготовку. Программа включает:

Теоретические занятия по основам работы беспилотных систем

Практические тренировки по управлению дронами

Тактические занятия и симуляции настоящих боевых условий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине появился новый проект по обучению и рекрутингу операторов БПЛА. Его запустило Министерство обороны в партнерстве с проектом Victory Drones фонда Dignitas при поддержке United Help Ukraine.

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