Минобороны запускает проект по рекрутингу и обучению операторов дронов. Видео

В Украине появился новый проект по обучению и рекрутингу операторов БПЛА. Его запустило Министерство обороны в партнерстве с проектом Victory Drones фонда Dignitas, при поддержке United Help Ukraine.

Оператором дрона сможет стать любой желающий возрастом 18 лет и старше даже без подобного гражданского опыта. "Для людей, которые видят себя в армии операторами БПЛА, этот проект предоставляет возможность получить сначала обучение и подготовку, оценить свои силы, способности", – отметил в эфире украинского телеканала Уполномоченный представитель МО по рекрутингу Алексей Бежевец.

Он объяснил: если "действительно все складывается", кандидат видит, что у него это получается, а тренера и воинская часть подтверждают, что человек способен быть оператором БПЛА, то тогда он по контракту заходит на военную службу в выбранную в/ч на соответствующую должность.

На сайте Минобороны сказано, что набор граждан будет осуществляться через Центры рекрутинга украинской армии.

Достаточно обратиться в один из таких центров, где помогут заполнить заявку и окажут сопровождение всего процесса. Прийти и попробовать себя можно уже с повесткой об уточнении данных.

Первый этап курсов проходит онлайн. Если результат положителен, человек переходит на второй этап.

"Здесь он уже непосредственно общается со специалистами Victory Drones, берет на себя обязательство после учебы попасть в Вооруженные силы и заниматься собственно своей профессиональной деятельностью. В конце концов, человек учится руководить БПЛА на полигонах и оформляется на контракт", – рассказал Бежевец.

В среднем срок обучения – месяц. На последнем этапе кандидат начинает процесс оформления на службу и направляется на базовую общевойсковую подготовку.

После нее военнослужащий официально подтверждает свои навыки оператора БПЛА, получает соответствующий сертификат и направляется для прохождения службы в избранную в/ч по своей специальности.

"Подготовка не будет ограничиваться только профессиональными навыками пилота основных видов БПЛА. Она будет включать в себя тактическую медицину, психологическую помощь в стрессовых ситуациях и саморегуляцию. Будем выбирать лучших из лучших. Каждый специалист, который пройдет обучение, будет служить именно по этой специальности", – заявил руководитель подготовки Victory Drones Игорь Борохович.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее МО Украины утвердило новую политику привлечения и удержания человеческого капитала в Силах обороны. Этот стратегический документ направлен на выполнение требований совместимости с НАТО в оборонной сфере и кардинально изменяет подход государства к военному.

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