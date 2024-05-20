В Минобороны утвердили новую политику по человеческому капиталу в Силах обороны: что изменится

Министерство обороны Украины утвердило новую политику привлечения и удержания человеческого капитала в Силах обороны. Этот стратегический документ направлен на выполнение требований совместимости с НАТО в оборонной сфере и кардинально изменяет подход государства к человеку в силах обороны.

Об этом сообщило Минобороны в понедельник, 20 мая. Нововведение закладывает основы человекоцентрической системы управления персоналом и развития самой управленческой культуры в Силах обороны.

Утвержденная новая политика создает глобальную систему от формирования оборонного сознания и реформы социальной сферы и ветеранской политики до качественных изменений денежного довольствия и обновленной системы здравоохранения.

В разработке этого документа был использован лучший опыт западных партнеров, адаптировав его под украинские реалии.

Реализация этой политики должна изменить украинское войско, сделать его более эффективным и современным.

Теперь в Украине заменят срочную службу на базовую военную, введут цифровой военный учет и систему рекрутинга, проведут реформу денежного обеспечения военных.

Новая политика включает:

Формирование оборонного сознания

Замену срочной службы на базовую военную

Военный учет "в цифре", а не на бумаге

Систему рекрутинга

Единую интегрированную систему военного образования

Управление карьерой и развитие человеческого капитала

Развитие военного лидерства

Развитие сержантского корпуса

Реформу денежного довольствия

Обновленную систему здравоохранения и ментального здоровья

Обновленную систему сопровождения военнослужащих и их семей

Реформу социальной сферы и ветеранской политики

Новую систему перехода к гражданской жизни

Почтение памяти погибших защитников и защитниц

"Над политикой работали специалисты комитета по кадровому менеджменту Министерства обороны, стратегические советники НАТО и представители общественного сектора. Искренне благодарна всем вовлеченным в эту важную работу. Реализация этой политики сменит украинское войско, сделает его более эффективным и современным", - подчеркнула заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Как сообщал OBOZ.UA, по стандартам НАТО уже прошли подготовку десятки тысяч украинских военных. А за 110 лет сотрудничества Украины с Альянсом проведено более тысячи учебно-подготовительных мероприятий.

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