В Минобороны утвердили новую политику по человеческому капиталу в Силах обороны: что изменится
Министерство обороны Украины утвердило новую политику привлечения и удержания человеческого капитала в Силах обороны. Этот стратегический документ направлен на выполнение требований совместимости с НАТО в оборонной сфере и кардинально изменяет подход государства к человеку в силах обороны.
Об этом сообщило Минобороны в понедельник, 20 мая. Нововведение закладывает основы человекоцентрической системы управления персоналом и развития самой управленческой культуры в Силах обороны.
Утвержденная новая политика создает глобальную систему от формирования оборонного сознания и реформы социальной сферы и ветеранской политики до качественных изменений денежного довольствия и обновленной системы здравоохранения.
В разработке этого документа был использован лучший опыт западных партнеров, адаптировав его под украинские реалии.
Реализация этой политики должна изменить украинское войско, сделать его более эффективным и современным.
Теперь в Украине заменят срочную службу на базовую военную, введут цифровой военный учет и систему рекрутинга, проведут реформу денежного обеспечения военных.
Новая политика включает:
Формирование оборонного сознания
Замену срочной службы на базовую военную
Военный учет "в цифре", а не на бумаге
Систему рекрутинга
Единую интегрированную систему военного образования
Управление карьерой и развитие человеческого капитала
Развитие военного лидерства
Развитие сержантского корпуса
Реформу денежного довольствия
Обновленную систему здравоохранения и ментального здоровья
Обновленную систему сопровождения военнослужащих и их семей
Реформу социальной сферы и ветеранской политики
Новую систему перехода к гражданской жизни
Почтение памяти погибших защитников и защитниц
"Над политикой работали специалисты комитета по кадровому менеджменту Министерства обороны, стратегические советники НАТО и представители общественного сектора. Искренне благодарна всем вовлеченным в эту важную работу. Реализация этой политики сменит украинское войско, сделает его более эффективным и современным", - подчеркнула заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова.
Как сообщал OBOZ.UA, по стандартам НАТО уже прошли подготовку десятки тысяч украинских военных. А за 110 лет сотрудничества Украины с Альянсом проведено более тысячи учебно-подготовительных мероприятий.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!