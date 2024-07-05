В Украину прибыл третий ЗРК Patriot, – посол Германии

Германия передала Украине третий зенитно-ракетный комплекс Patriot. Он усилит защиту украинского населения от регулярного российского террора.

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Новость сообщил в соцсети Х посол Германии в Украине Мартин Егер. Украинский экипаж, который будет работать с системой, за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку на территории ФРГ.

"В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет", – написал дипломат.

Напомним, в Пентагоне также сообщили о закупке перехватчиков к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины. Сумма пособия составляет 2,2 млрд долларов. Кроме того, в ведомстве добавили, что закупят для Украины более 2000 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.

Власти Румынии в июне также приняли решение о передаче Украине дополнительной системы противовоздушной обороны – ЗРК Patriot, способной сбивать баллистические цели. Власти Румынии пошли на такой шаг, учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак России.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Командир 96-й зенитной ракетной бригады полковник Воздушных сил ВСУ Сергей Яременко сообщил, что с начала мая 2023 года, после получения Украиной ЗРК Patriot, все российские "Кинжалы", которыми страна-террорист обстреливала Киев, были перехвачены. В общей сложности было сбито более 20 таких баллистических ракет.

– Reuters сообщило, что на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе Украину ожидают "хорошие новости". Подразумеваются поставки украинским защитникам систем противовоздушной обороны.