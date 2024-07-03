На саммите НАТО Украину ждут хорошие новости об усилении системы ПВО – Reuters

На саммите Североатлантического Альянса в Вашингтоне на следующей неделе Украину ждут "хорошие новости". Имеются в виду поставки украинским защитникам систем противовоздушной обороны.

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Об этом агентству Reuters рассказало высокопоставленное должностное лицо из Госдепартамента США. Чиновник намекнул на новые поставки систем MIM-104 Patriot "или подобных".

"Надеемся, что сможем попасть на саммит и сделать новые объявления относительно противовоздушной обороны. Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные системы Patriot или им подобные. И я думаю, что у нас будут дополнительные хорошие новости на этом фронте", – цитирует издание своего собеседника.

Никаких подробностей чиновник не сообщил.

MIM-104 Patriot – зенитный ракетный комплекс производства американской фирмы Raytheon Technologies. Вся система получила название благодаря радару AN/MPQ-53 Patriot. Система ПВО использует передовые ракеты-перехватчики в воздухе и высокоэффективные радиолокационные системы.

Как сообщал OBOZ.UA, союзники Украины работают над усилением противовоздушной обороны нашего государства, и украинцы могут услышать новые объявления, связанные с укреплением украинского ПВО, " еще до саммита НАТО в Вашингтоне" – так обещал госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, в преддверии саммита НАТО на следующей неделе", – не углубляясь в подробности, отмечал он.

При этом ранее "больше сил в защите неба" для Украины уже в июле анонсировал президент Владимир Зеленский. В традиционном обращении 1 июля он отметил важность получения помощи от партнеров, обеспечение безопасности и дальнейшее приближение к Евросоюзу.

Также сообщалось, что НАТО готовит меры по сохранению поддержки Украины в случае победы Трампа на выборах в США. Об этом сообщило издание WSJ.