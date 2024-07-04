"Украина в их срочно нуждается": Пентагон закупит ракеты для Patriot и NASAMS на $2,2 млрд
В Пентагоне сообщили о закупке перехватчиков к системам противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины. Сумма помощи составит 2,2 млрд долларов.
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США. Кроме того, в ведомстве добавили, что закупят для Украины более 2000 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger.
Отмечается, что закупка значительного пакета перехватчиков противовоздушной обороны с использованием около 2,2 млрд. долларов США состоится в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
"Эти средства будут использованы для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS для Украины", – говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что администрация Байдена планирует ускорить поставки этих вооружений, изменив очередность будущих поставок для Украины по программе "Внешние военные продажи".
"В результате Украина получит перехватчики, в которых она срочно нуждается в защите своего населения и критически важной инфраструктуре от воздушных атак со стороны России", – говорится в сообщении.
В Пентагоне также подчеркнули, что США также продолжают работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину дополнительные возможности для защиты.
Ранее стало известно о том, что Белый дом объявил о выделении нового крупного пакета оборонной помощи Украине. Он включает ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другие вооружения.
Кроме того, союзники по НАТО согласились профинансировать военную помощь Украине в размере 40 миллиардов евро (43,05 миллиарда долларов) в 2025 году. Лидеры государств-членов НАТО подпишут соответствующий документ на саммите, который состоится на следующей неделе в Вашингтоне.
Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне заявили, что США до сих пор против ударов американским оружием вглубь территорий РФ. В то же время, руководитель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер призвал предоставить такое разрешение Украине. Это дало бы ВСУ возможность избивать по актуальным военным целям противника, пояснил он.
Напомним, 2 июля Умеров в Вашингтоне встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, во время встречи американский министр анонсировал новый крупный пакет помощи США более чем на 2,3 млрд долларов.
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