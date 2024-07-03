НАТО согласовало военную помощь Украине на €40 млрд в 2025 году – Reuters

Союзники по НАТО согласились профинансировать военную помощь Украине в размере 40 миллиардов евро (43,05 миллиарда долларов) в 2025 году. Лидеры государств-членов НАТО подпишут соответствующий документ на саммите, который состоится на следующей неделе в Вашингтоне.

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Об этом сообщил западноевропейский дипломат агентству Reuters. Как отмечает агентство, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Блока сохранить военную помощь Украине на прежнем уровне, увеличив ее до 40 миллиардов евро (43 миллиарда долларов) в год.

До этого агентству источник из Госдепа сообщил, что Украина получит "хорошие новости" о поставкам систем противовоздушной обороны для ВСУ на саммите НАТО в Вашингтоне. В последние несколько месяцев Киев просит больше поставок ПВО для защиты критической инфраструктуры от ударов оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, союзники Украины работают над усилением противовоздушной обороны нашего государства, и украинцы могут услышать новые объявления, связанные с укреплением украинского ПВО, "еще до саммита НАТО в Вашингтоне" – так обещал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее "больше сил в защите неба" для Украины в июле анонсировал президент Владимир Зеленский. В традиционном обращении 1 июля он отметил важность получения помощи от партнеров, обеспечение безопасности и дальнейшее приближение к Евросоюзу.

Также сообщалось, что НАТО готовит меры по сохранению поддержки Украины в случае победы Трампа на выборах в США. Об этом сообщило издание WSJ.