Румыния предоставит Украине систему Patriot

Власти Румынии приняли решение о передаче Украины дополнительной системы противовоздушной обороны. Речь идет о зенитном ракетном комплексе Patriot, который способен сбивать баллистические цели.

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Румыния в тесной координации вместе с созниками приняла решение предоставить систему ПВО на бесплатной основе. Об этом говорится на сайте румынского президента Клауса Йоханниса.

Власти Румынии пошли на такой шаг, учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных и массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе. Также в Бухаресте учли региональные последствия этой ситуации, в том числе для безопасности своей страны.

При этом в Румынии подчеркнули, что передают ЗРК Patriot при условии, что Бухарест продолжит переговоры с союзниками, особенно с американским стратегическим партнером, с целью получения аналогичной или эквивалентной системы, отвечающей потребностям обеспечения защиты национального воздушного пространства. В то же время у президента Йоханниса отметили, что необходимо найти временное решение для устранения оперативной уязвимости.

"Решение было основано на углубленной технической оценке румынских властей, при этом все меры были приняты для устранения риска создания возможных уязвимостей для Румынии. Позиция Румынии есть и будет оставаться однозначной в своей многомерной поддержке Украины, наряду с международным сообществом, в ее законном праве на самооборону от незаконной и неспровоцированной агрессии России", – говорится в сообщении.

Напомним, США отложили поставки Швейцарии управляемых ракет PAC-3 MSE для систем противовоздушной обороны Patriot на общую сумму 300 миллионов франков. Контракт был заключен еще осенью прошлого года, но теперь американцы в ущерб стране-партнеру планируют поставлять указанные ракеты прежде всего в Украину.

Ранее сообщалось, что Белый дом планирует приостановить все открытые заказы на системы Patriot и ракет к ним и перенаправить поставки в Украину. Так будет происходить, пока Силы обороны не получат достаточно средств для защиты государства.

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