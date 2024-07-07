Оккупанты обстреляли жилой район Херсона: пострадала беременная

Российские оккупанты днем 7 июля снова обстреляли Херсон. Под вражеским огнем оказался Корабельный район города: там повреждены частные дома, вспыхнули пожары.

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Пострадала беременная горожанка. Об этом заявили в Херсонской областной военной администрации.

"Российские военные вновь накрыли огнем жилые кварталы Херсона. Под обстрелом оказался Корабельный район. Повреждены частные дома. Сейчас известно об одной пострадавшей. Бригада "скорой" доставила в больницу беременную женщину, 32 лет, с признаками отравления продуктами горения", – говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что пострадавшая находится под наблюдением медиков: ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне в Херсоне после удара оккупантов полностью сгорело кафе в центре города. Последствия атаки по облцентру показали на видео.

Также захватчики ударили по Павлограду на Днепропетровщине: в городе повреждены частные дома.